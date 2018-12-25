早餐店用玉米罐頭打蛋好髒！專家：剩餘蛋液是細菌最佳補品

▲為什麼早餐店都要用玉米罐頭打蛋？（圖／食力提供）

文／黃宜稜

一踏進早餐店，就可以看見開放式吧檯內，早餐店阿姨正一邊拿著鍋鏟、一邊招呼每位上門的帥哥美女，爾後一轉身，就隨手拿起一顆雞蛋打進空的玉米罐頭內，並迅速攪拌後倒在煎台上，動作行雲流水，讓人眼睛應接不暇的同時，也不禁感到疑惑，為什麼早餐店都要用玉米罐頭來打蛋呢？莫非玉米罐頭含有什麼玄機，可以讓雞蛋更加美味？

由於對這個問題深感疑惑，所以問遍了許多早餐店業者，得到的答案卻是：完全沒有玄機，一切都是為了方便。畢竟玉米可是早餐店最受歡迎的的食材之一，因此每間早餐店幾乎每天都會得到好幾個空的玉米罐頭，而玉米罐頭的尺寸又剛好適合打一顆蛋後，再把它攪拌均勻的大小與深度。

不過魔鬼藏在細節裡，讓我們一起來看看，這個看似方便的動作會不會藏有食安危機呢？

首先，網路上謠傳「罐頭的內層都會鍍上一層鋁，因此會有鋁溶出的危險，長期下來可能會導致慢性鋁中毒。」其實，根據台灣罐頭食品工業同業公會的官方網站指出，市售的罐頭大多是馬口鐵鍍鋅或鍍錫，並不含鋁，因此不會有鋁被釋出的危險，而且鋅或錫被釋出的機率也很低，在食用上並不需要擔憂，所以罐頭本身並沒有食安危機。

那「用罐頭打蛋」呢？許多人認為打完蛋的罐頭會有剩餘的蛋液殘留，是細菌滋生的最佳補品，這樣的說法其實也沒錯，詢問多家連鎖早餐店的加盟總部，也紛紛表示禁止旗下加盟店用玉米罐頭來打蛋。然而，這其實不是問題的重點，因為就算使用打蛋專用的不鏽鋼碗，若是有蛋液殘留而沒有清洗，如此重複使用，一整個早上下來也是會滋生細菌的。

所以早餐店打蛋的食安危機，重點在勤於更換打蛋的碗或罐頭，而民眾在購買早餐時，也可以多加留意，若是發現店家使用的罐頭出現生鏽的狀況或是看起來很骯髒的「陳年罐頭」，則確實要小心，因為這代表店家在安全衛生的管理上可能不是那麼用心。

你應該要知道的食事

早餐店的習慣性動作，是否真的會有食安危機呢？

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