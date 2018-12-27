影／「我的小孩我自己救」　飆167公里800克早產兒送抵台大

▲花蓮800克早產兒到抵達台大。（圖／記者范綱儀攝）

記者趙于婷／台北報導

一名早產、僅800克的巴掌嬰因壞死性腸炎情況危急，今（27）日中午從花蓮門諾醫院由國道警察護送167公里到台大兒童醫院搶救，在下午約2時40分左右抵達台大兒童醫院，急救人員緊急將保溫箱送下車，由台大醫護人員接手，一路狂奔送往加護病房救治。

台大醫院小兒部新生嬰兒科主治醫師周弘傑表示，孩子才剛送到加護病房，目前所有狀況都還在評估中，也尚未和家屬做進一步討論，且基於病患隱私無法透露任何資訊，醫療團隊絕對會全力救治。

▲800克巴掌嬰在保溫箱，國道警察一路護送到台大兒醫。

花蓮一名邱姓媽媽因為男嬰早產只能在保溫箱，不料又罹患壞死性腸炎情況危急，只能夠靠氧氣來支撐，狀況並不樂觀，經聯繫台大醫院後今日確定轉院，中午12時許雇請民間救護車從慈濟醫院出發，載著男嬰直奔台大兒童醫院，國道警察局得知訊息後主動連繫協助開道，並呼籲蘇花公路、雪隧的來往車輛讓行。

因為男嬰早產又罹患壞死性腸炎，邱媽媽17號就在臉書PO文表示：「我以為我準備好了…結果還沒辦法，真的很難過。」在確定要轉院後，又在臉書寫下「都要自己去承受，我的小孩我自己救」、「因為路程預估3個小時走蘇花又雪隧，小孩需要在保溫箱，並且用氧氣維持生命，怕時間太長不利，能縮短時間平安到達台大醫院越安全」等語，在27日出發前她還表示：「請大車禮讓... 拜託拜託，蘇花、雪隧，也煩請大家注意⚠️小孩子在跟時間賽跑。」

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