喝「黑糖薑茶」有助經血排淨？　這體質小心喝了更糟！

▲喝「黑糖薑茶」可幫助經血排乾淨？（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

很多人都有喝「黑糖薑茶」可幫助經血排乾淨的觀念，但其實不完全正確。中醫師周宗翰指出，月經不順也有可能是經血逆流，這屬於「下焦濕熱」的體質，這種狀況喝黑糖薑茶反而會更不適。

周宗翰指出，生理期就像是打掃子宮的幫手，讓老化的子宮內膜隨著經血排出，會有經痛等不適，是因為經血沒有順利排出，臨床上遇過不少經血量少或滴滴答答拖很久的案例，最有能的因素就是身體內分泌系統不穩定，導致內分泌不穩定可能是因為吃藥（消炎藥、抗生素）、吸菸、熬夜、工作壓力和情緒不穩等，都可能影響荷爾蒙，進而改變生理週期。

月經量多寡會根據體質不同而略有增減。周宗翰說，如果月經常常來的不順，滴滴答答的拖很久，或是來1-2天就突然結束，其中一個原因就是子宮內膜太薄，其餘包括卵巢功能不足、服用口服荷爾蒙避孕藥、長期骨盆腔發炎造成子宮沾黏等都是經血不易排出的原因。

另外，很多月經不順的人常常使用黑糖薑茶幫助排血，但其實這觀念不完全正確！周宗翰解釋，因為月經不順也有可能是經血逆流，是屬於「下焦濕熱」的體質，在這種狀況下，會給予病人寒藥，而不是溫熱補藥，亂服用黑糖薑茶反而會更不適，建議使用山楂益母草茶來調理氣血。

【山楂益母草茶作法】

材料：山楂3錢、益母草5錢，煮水1000c.c.。

服法：沸水浸泡15分鐘服飲。

功能：化瘀行經，調暢氣血。

