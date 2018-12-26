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亞培提交產品結塊說明　衛生局：檢驗報告、客訴資訊不完整

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▲亞培安素再傳豆花狀異常。（圖／取自亞培安素官網）

▲亞培再爆產品疑似結塊變質。（圖／取自亞培安素官網）

記者趙于婷／台北報導

亞培再爆產品疑似結塊變質，台北市衛生局也要求亞培提交說明，並同步進行同批號產品抽驗。衛生局指出，亞培已在今（26）日提交說明，但還有部分資訊不是很完整，沒有附上微生物檢驗報告，客訴部分也不夠清楚，已要求亞培最晚在明天補齊。

而本次被投訴的產品是「亞培安素原味不甜菁選」及「亞培安素沛力（香草口味）」，民眾表示產品疑似出現塊狀沉澱物，食藥署和衛生局已在21日抽驗同批號產品，已進入檢驗程序，時間預計要2週。

食品藥物管理科黃敬堯技正指出，亞培提交的說明資訊還不是很完整，有部分檢驗報告資訊不足，並沒有交付自主管理的微生物檢驗報告，另外，客訴時間和內容也不夠清楚，已要求他們快速補件，最晚明天交齊。

亞培安素已經不是第一次發生疑似變質事件，今年9月初「原味安素、腎補納、普寧勝、管灌安素、健力體及愛美力HN」等6品項產品有結塊狀況，當時9月的檢驗結果外觀無異常發現、大腸桿菌及大腸桿菌群均為陰性、37℃，10天之保溫試驗與規定相符，但為確保安全，下架產品仍不得上架，台北市衛生局也已進一步銷毀舊鐵罐產品。

亞培。（圖／記者趙于婷攝）

▲亞培才在今年9月爆出6項產品有結塊狀況。（圖／記者趙于婷攝）

關鍵字： 亞培 亞培安素 亞培變質 台北市衛生局
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