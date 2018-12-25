小心脖子成年輪！　防「頸紋」3大關鍵...低頭族小心了

▲平時也要留意頸部保養，以免頸紋爬上身。（圖／記者李佳蓉攝／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

做臉部保養的同時，你留意頸部了嗎？小心不知不覺間變成了皺皺的「火雞脖子」。對此，醫師指出，想要預防頸紋，一定要做到「防曬、保濕和避免持續低頭」3大關鍵，一旦頸紋形成，是比臉部紋路更難消滅的。

多數人都勤於照顧面子，讓臉部視覺年齡看起來比真實年齡少幾歲，但即使臉皮保養得再好，萬一忽略頸紋，一樣會洩漏已上了年紀。整形外科醫師洪睿指出，頸部肌膚較薄且幾乎沒有皮脂腺，容易因乾燥而產生細紋，是最快出現老化痕跡的部位，加上現代人經常低頭滑手機，讓脖紋長久擠壓下來更是愈發明顯。

洪睿進一步說明，一般來說頸紋可以分為垂直式和水平式，垂直頸紋是由於頸部的擴頸肌過度收縮所致，也就是俗稱的火雞脖，水平頸紋則可能因老化、肥胖、姿勢、遺傳等不同原因導致。

更值得注意的是，頸紋往往不是單一因素造成，不同成因，有不同的預防、保養及治療方法。而針對頸紋的預防和保養，洪睿建議，除了基本的防曬和保濕功夫要做足，避免持續低頭、適時做頸部旋轉伸展運動，或做頸部換膚，都是能減緩頸紋產生。

而在治療上，若是脖子紋路已經產生，為預防惡化，可考慮求助專業醫師協助。洪睿說，頸紋治療最重要的是先評估到底是哪種成因，若是括頸肌引起的垂直頸紋，可以選擇肉毒桿菌素注射來放鬆肌肉，若水平頸紋已演變為明顯的靜態紋，則可以考慮皮下注射填充物。

但由於市面上填充物質的特性不同，使用上也有不同考量。洪睿提醒，現今最新的3D聚左旋乳酸填充在頸部凹陷及紋路處，可以使組織再生、皮膚厚度增加，但由於注射3D聚左旋乳酸的部位較深層且複雜，最好選擇經驗豐富以及有相關專業認證的醫療院所進行。