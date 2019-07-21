第一次聯誼就上手！6招「撩心秘訣」必看　開口match感飆升

▲男女約會聯誼要注意6點細節，才能得心應手。（圖／翻攝自pixabay）

文／亞當老師

在人海茫茫的世界，找一個知心的理想伴侶，我相信是大多數男生心裡的願望。約會聯誼就是一個能幫助我們，找到更多理想伴侶的方式。但是在約會聯誼之前，有哪些事項是必須要先注意的？在這篇文章當中，我將會列出約會聯誼成功必先擁有的六大必勝心法，來幫助你在聯誼的過程當中，更加得心應手。

1.避免說過多自己的事情

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在聯誼的場合中，雖然說是一個彼此雙方認識的過程。但是以大自然法則來說，在男追女的世界，基本上女生仍然是以一種篩選者的姿態，在看待場內的男生。這種本質上的不平等，是我們男生在參加聯誼時，一定要先具備好的 心理準備。

也為了因應這樣子的情況，今天我們的目的是為了讓身為篩選者的女生感覺到，我們的說話是讓她感到舒服的，而不是一種強迫推銷，或者是有壓力的。當你有這樣子的認知時候，我們就可以回歸到人的本質，人的內心深處都渴望被人了解，所以在聯誼場合，我們男生說什麼其實並不重要，做好基本的自我介紹即可。

最重要的是在詢問女生的事情時，懂得有效傾聽，找出女生在意的話題去做延伸，甚至跟女生在話題或價值觀上，產生一定的連結與共鳴，這樣才是在女生心理建構良好第一印象的重要指標。

2.尊重對方的話語權

有了前面最初的認知，尊重對方的話語權，也是非常重要的一個核心概念。為什麼呢？因為人都喜歡自己說話別人願意聽，如果你說話的時候別人急著打斷你的話，硬要說他自己的東西，這會是一個什麼感覺？所以我們男生要做到的事，是仔細的去聽女生想跟你講的東西，而不是急著展現個人價值，因為對於女生而言，人與人之間相處靠著感覺而不是一種理性。

▲聊天時可以把眼神放在對方的眉心，避免尷尬又能表示尊重。（圖／翻攝自pixabay）

3.眼神放在對方眉心

在聯誼的時候，很多人都會說自己因為緊張，而不敢跟對方有眼神上的交流，甚至是在只看其他地方，東張西望的。但是以社交的角度來看，其實這樣子的方式是錯誤的，因為這樣反而會讓對方覺得你並不尊重她。

那麼如何在互動過程當中，兩全其美的達成，讓她覺得你有用心聽他說話？而你自己也沒那麼大壓力？

其實很簡單，就是你只要做好跟對方互動的過程當中，這樣你的目光專注於對方的眉毛之間，這樣一方面你不會因為跟她對視，而產生壓迫。另外她也會覺得你是有一直看著她的。

4.快速找到與對方的交集

約會聯誼的時間時間有長有短，然而你要用什麼樣的方式，讓對方覺得你跟她之間是有交集連結的呢？

我認為最快的方式，就是在探索對方背景的過程當中，去深入了解對方價值觀跟自己的價值觀，找出交集與連結，讓對方感受到你跟她有著相似與共同之處，這樣能發展後續的機會才會大。

▲聯誼中找到跟對方的交集，後續交往的機會更大。（圖／翻攝自pixabay）

5.不要談沉重話題

很多人無論在聯誼，還是初次約會，都會跟對方探索一些比較深層的話題，像是人生觀、金錢觀等等。但是問題是你們之間也只是初步見面，也還沒有到論及婚嫁或是要交往的局面。何必一開始把氣氛搞的如此沉重，讓彼此陷入這種低迷的情緒，無法開心的展現自己呢？

6.評論＋發問：

最後我要講的是一種可銜接對話，掌握話題良好氣氛的方式，我把它稱之為『評論+發問』，這是什麼意思呢？也就是說當女生說出一段話的時候，我們在接話上的邏輯是，首先應該先針對她所講的內容給予一個傾聽後的評論，後面再問一個問題。

譬如說：女生說她很喜歡吃各類日式料理，尤其是生魚片。我們可以在評論上先說，妳真的是日式料理達人。後面再問，妳去過哪些日式料理的店呢？用這樣方式可以讓女生感受到，我們是想認真跟她說話的。

透過問句，我們男生可以引導話題，讓話題延伸到更廣的面向。這六個心法，如果你能妥善應用在約會聯誼中，我相信對你跟目標關係的推進是很有幫助的。

本文作者

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99