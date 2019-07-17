呼吸有嘶嘶聲、害肺炎！他氣管遭「肉芽塞爆」通道剩0.2cm

▲支氣管內視鏡影像，左圖氣管因肉芽組織增生剩下一條細縫，右圖為去除肉芽組織將狹窄處打通。（圖／台中慈濟醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

肺炎住院病人呼吸急促，還出現異常的哮鳴！醫師檢查後發現病人曾經氣切，雖已復原，但氣管疤痕長滿了肉芽組織，阻塞呼吸道。就醫後需以支氣管內視鏡移除病灶。他表示，特殊體質病人移除氣切管，可能引發氣管阻塞合併症，任何有呼吸症狀應立即就醫。

臺中慈濟醫院胸腔內科醫師邱國樑表示，一名67歲林性患者，兩年前車禍腦幹出血，曾氣切治療，但復原後，肺部出現感染發炎及氣喘症狀，住院治療後雖已控制肺炎，但呼吸聲有異常哮鳴，比一般氣喘聲更強烈，醫師仔細檢查發現，患者氣管上半部氣切位置有病變，內視鏡經口察看，發覺呼吸道接近聲帶位置異常狹窄，氣管通道剩不到百分之十。

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▲增生的肉芽組織位置示意圖。（圖／台中慈濟醫院提供）

邱國樑表示，部分病人氣切會有合併症，林先生可能屬於特異性體質病人，氣切傷口部位疤痕易增生肉芽組織，兩邊肉芽組織不斷長大，氣管通道剩0.2公分寬度的隙縫，導致呼吸時發出類似氣喘的哮鳴聲，氣管狹窄伴隨呼吸困難症狀，若不處理可能因卡痰或呼吸道發炎，容易窒息發生生命危險。

醫師進一步解釋，由於患者肉芽組織接近聲帶，經評估無法用外科手術作氣管整形術治療，可能需重新氣切插管，繞過氣管狹窄部位，以緩解呼吸困難。但由於林先生曾長時間接受呼吸器治療，剛移除氣切管，婉拒再次氣切，邱醫師體恤他的心情，改採用支氣管內視鏡治療。

▲邱國樑醫師提醒，特殊體質的病人，遇到維持生命需要氣切時，必須以搶救生命為優先。（圖／台中慈濟醫院提供）

邱國樑指出，支氣管內視鏡中採用電燒與冷凍治療方式將肉芽組織去除，將氣管狹窄處打通，改善呼吸，但部分病人術後疤痕可能又因體質再增生，需持續追蹤。目前該患者氣管已恢復通暢，持續追蹤三個多月並無復發跡象。

生命在於呼吸間！邱國樑提醒，像林先生這樣特殊體質的病人，臨床上遇到維持生命需要氣切時，必須以搶救生命為優先，若肺部或支氣管產生合病症再作後續處理。