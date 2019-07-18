梅雨季易染腸胃炎！愛吃冰、生食...慘遭「4細菌侵襲」狂吐瀉

▲梅雨季容易因吃冰、食物不乾淨，造成急性腸胃炎患者大增。（圖／記者屠惠剛攝）

文／張振榕（胃腸肝膽科醫師）

進入五月之後，梅雨鋒面一波接著一波，鋒面和鋒面之間的天氣炎熱高溫，形成梅雨季既潮濕又悶熱的特性，我發現長期處在這種天氣，有不少人會忍不住吃個冰品消暑氣、圖個爽快，卻很容易因為忽略冰品製作及保存的衛生問題，反而不慎染上急性腸胃炎，看診時因為腹部絞痛、腹瀉而來就醫的患者，也比平時多出近一成。

什麼是急性腸胃炎？為什麼梅雨季容易感染急性腸胃炎？

請繼續往下閱讀...

黏膜是身體防禦外敵的第一道防線，腸胃道的黏膜也是一樣，當吃進肚子的食物不乾淨、帶有病菌，導致腸胃道黏膜遭到細菌感染，常見的病原體像是大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、志賀氏菌等，容易出現腹瀉、噁心、嘔吐等症狀，嚴重時可能腹瀉、嘔吐不止而脫水、電解質失衡。

一般而言，年輕人免疫力較佳，感染急性腸胃炎也可以較快復原，但是體質較弱的幼童、老年人仍有可能演變成危及性命的情況。





▲梅雨季容易使食物受到細菌感染，吃下肚又造成腸胃炎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於梅雨季節悶熱潮濕的天氣，恰好是細菌繁殖的最佳環境，當食物沒有好的保存策略，就很容易孳生細菌，尤其是冰品或生食最容易出現這種情形，也有可能烹調者或用餐者的個人衛生習慣不好，使得細菌沾染到食物上面，這些情況都很有可能造成急性腸胃炎的感染，也是梅雨季節因急性腸胃炎就診人數增加的主要原因！

如果我出現了急性腸胃炎的症狀，該怎麼辦？

如果不慎中鏢，建議暫時採取比較清淡的飲食，也因為腹瀉嘔吐會使體內水分流失、電解質失衡，如果持續腹瀉嘔吐，我會建議以開水稀釋運動飲料來補充流失的水分及電解質，一邊等待腸道自然排出體內的發炎物質。但是如果已經出現意識不清、高燒、血便等症狀，則一定要迅速就醫。

本文授權自《張振榕醫師的健康相談室》，詳細內文請見《梅雨，襲來！想吃冰消暑注意3點，不怕急性腸胃炎》