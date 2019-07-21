女友一夜全嚇跑！他「鼾聲像巨雷」淪魯蛇　醫曝9原因害的　

▲男子因為鼾聲太大，造成枕邊人常無法入睡，精神狀態差。（圖／pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

台中38歲謝先生為科技工程師，職場表現深獲肯定，但單身的他十分渴望早日成家，只是交往過的眾女友們，竟因無法忍受他的像打雷般的鼾聲，選擇離他而去，大大打擊自信！謝先生決定接受「溫控式無線射頻打鼾手術」治療，術後果然「消音」不少，不僅大幅改善生活品質，也重燃追求異性的信心。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師許哲綸表示，經鼻咽內視鏡和睡眠呼吸檢查後，發現謝先生的軟顎及懸壅垂非常鬆弛，已經達到輕度睡眠呼吸中止症的標準，經討論後，決定使用小傷口，且恢復時間快的「溫控式無線射頻打鼾手術」治療，術後恢復良好。

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▲醫師以鼻咽內視鏡替患者檢查鼻腔。（圖／非當事人／亞大醫院提供）

許哲綸指出，打鼾是因在睡眠期間，人體上呼吸道組織因肌肉張力放鬆，或本身過度冗贅的體積所產生震動的發聲情況，大部分的打鼾情形好發於軟顎及懸壅垂，有時是因舌頭體積過大，或舌基部下垂所引起，此外，扁桃腺、腺樣體及鼻塞也會造成打鼾，而體重過重、服用鎮靜劑和使用酒精，也會使鼾聲加重。

許哲綸也提醒，睡眠呼吸中止症是常見的睡眠呼吸障礙，若不積極治療，可能影響自身及枕邊人白天的精神狀態，也可能忽視隱藏的系統性疾病，如糖尿病、高血壓等，故建議若有打鼾，或經親友觀察有睡眠中呼吸暫停的情形，應盡早就醫檢查，才能改善生活品質。