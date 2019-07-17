染髮易罹患膀胱癌！尿管打入「感冒病毒」竟殺死癌細胞

▲染髮、愛抽菸都會增加膀胱癌罹患率。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／段方琪（Kiki）

年輕人喜愛追求不同，喜愛常常換髮色，研究顯示染髮劑跟膀胱癌有密切關係！膀胱癌雖不在國內10大癌症排行榜內，但是死亡率卻比第十名子宮頸癌高。膀胱癌的症狀主要是無痛性血尿，當然有尿道炎嚴重也會併發血尿，因此有此症狀，要盡早就醫。

近年來染髮劑逐漸改善，但是化學藥劑確實跟膀胱癌有密不可分關係；另外，愛抽菸者得膀胱癌的機率也大。要對付膀胱炎，該怎麼辦？目前針對膀胱癌的治療除手術外，還有一些膀胱灌注的化學治療，但都毒性及副作用造成病患不適（例如耳毒性、神經毒性），而且後續也要監測是否復發…等種種消耗大量醫療資源。

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但最近英國有個有趣的小型研究指出，有一種感冒病毒可以對抗膀胱癌，在15個患者中，有1個人症狀完全消除，而14個人的腫瘤細胞死亡。這種新的發現治療是在「膀胱手術前一週」，經由尿管給一種感冒病毒（ancer-killing coxsackievirus (CVA21)），而術後分析切片組織，發現此病毒已經將膀胱癌細胞殺死了；而正常細胞並無損害。

▲英國研究中，發現某一感冒病毒能夠對抗膀胱癌。（圖／記者李佳蓉攝）

他的機轉作用，是讓病毒會進入癌細胞，並誘發免疫系統來直接殺死癌細胞，一般而言，膀胱內的腫瘤無法引發免疫系統來攻擊它，但是這款病毒進入癌細胞後，會誘發免疫系統直接攻擊癌症。這類病毒曾經用在治療皮膚癌，這是第一次用於治療膀胱癌。

雖然這目前還在測試階段，但初步結果是令人振奮的，可以取代令患者不適的化學治療；未來需要更大型的實驗研究，期待未來這新藥上市。

段方琪（Kiki）藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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