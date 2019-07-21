夏天吃冰鬧胃痛！防腸胃炎「3點必看」　消暑少挑刨冰店

▲刨冰的製作風險較高，特別是製冰過程及各項配料保存，需多加注意。（圖／ETtoday）

文／張振榕（胃腸肝膽科醫師）

假設大熱天在外面忍不住想吃冰消暑，當然也不是完全不能吃，我自己偶爾也會想吃冰，這時候我通常會注意3點，只要從這三個階段為自己的健康把關，就可以遠離急性腸胃炎的感染，同時又能開心享受冰品帶來的清涼：

1.挑間好店：一間健康衛生的優良冰店，可以從製作過程、製作者的習慣、製作原料、抽檢記錄等方面來觀察，製作過程一定要保持環境整潔，製作者的衛生習慣良好，製冰用水也要乾淨、符合飲用水標準，而且衛生單位的抽檢未有不合格記錄。

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2.少點刨冰：因為製作過程的關係，刨冰可說是風險最高的冰品，從製冰的用水、刨冰的過程、添加的配料，都可能產生衛生上的疑慮，能不吃刨冰就不吃。如果真的很想吃刨冰，怎麼辦？要吃刨冰最好注意製冰的原料水質，以及刨冰的配料如水果、粉粿、粉條、布丁等，也應有正確保存措施，才能多一層保障。

3.一定洗手：吃冰之前一定要洗手！其實不論吃什麼，吃東西之前都最好認真把手洗乾淨，才不會把病菌也一起吃下肚。只要先取下手腕配戴的手錶、飾品，再依「內外夾弓大立腕」的7字訣操作，就可以徹底將手洗乾淨。

▲ 洗手前需先取下手錶飾品，搭配7字訣清洗乾淨。（圖／台中慈濟醫院提供）

(1) 內：搓洗手心。

(2) 外：搓洗手背。

(3) 夾：十指交錯，搓洗指縫。

(4) 弓：手指微彎，搓洗指背。

(5) 大：搓洗大拇指與虎口。

(6) 立：搓洗指尖。

(7) 腕：搓洗手腕。

用電鍋煮綠豆薏仁湯，清涼消暑、降火祛濕、還可以DIY做冰棒

比起在外面吃冰，在家自己做冰品也是為品質把關的方式之一，像這種悶熱潮濕的梅雨季節，我最推薦的是在家煮清涼消暑的綠豆薏仁湯，綠豆加上薏仁有降火氣、祛除濕氣的作用，可說是最適合這種天氣的湯品，而且做法相當簡單，只需要一個電鍋煮到底，煮多一點也可以DIY做成冰棒，天氣熱想吃隨時都有！

綠豆薏仁湯做法

STEP1：綠豆及薏仁分別浸泡一晚，將水倒掉。

STEP2：薏仁放入內鍋，加入總重量（綠豆＋薏仁）6倍的水放入電鍋中，外鍋加2.5杯水；跳起後加入綠豆，外鍋再加入2.5杯水，煮至跳起。

STEP3：加入適量糖調味（或不加），放涼後即可食用，或倒入模具、放入冰箱冷凍庫做成冰棒。

本文授權自《張振榕醫師的健康相談室》，詳細內文請見《梅雨，襲來！想吃冰消暑注意3點，不怕急性腸胃炎》