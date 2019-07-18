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比珍奶還可怕！專家曝「蘆薈飲品」7族群少喝：爆甜、外皮還有毒

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▲▼蘆薈,果肉。（圖／翻攝自pixabay）

▲手搖飲的蘆薈果肉經過加工、糖水浸泡，熱量較高。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／採訪報導

夏天曬傷，大家馬上就會想到用蘆薈擦拭，但其實蘆薈除了植栽觀賞、鎮靜皮膚外，更是飲料店的明星配料之一！營養師就提醒，蘆薈本身熱量雖不高，但一般手搖飲使用蘆薈果肉，多是密封罐頭（加糖泡蜜）過的，甚至喝蜂蜜檸檬蘆薈，比喝一杯全糖診奶熱量更驚人！此外，蘆薈也因外皮含有蘆薈素，易引起子宮收縮、腹瀉情形，有7族群不建議食用。

Cofit營養師吳欣陵指出，蘆薈含有胺基酸、膠原蛋白、豐富礦物質、維生素，時常用來敷臉、當藥材，甚至添加在手搖飲中做為消暑食材，以100克的原味蘆薈來說，熱量約26大卡、膳食纖維8g，熱量雖不高，但新鮮蘆薈較黏稠、苦澀，手搖飲店多使用加工後的「罐頭蘆薈」。

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吳欣陵指出，這類的「罐頭蘆薈」，事先會浸泡過糖水後，再加入檸檬類的手搖飲料中，消費者容易吃下更多的高果糖漿、蜂蜜。以一杯700c.c.的蜂蜜檸檬+蘆薈，糖份就可能高達100公克，比珍奶熱量還高，甚至超出糖份一天建議食用量50公克的2倍，十分驚人！減肥的朋友千萬別誤食地雷。

▲蘆薈。（圖／翻攝自Pixabay）

▲蘆薈外皮含有蘆薈素，懷孕婦女需先經醫師評估是否能食用。（圖／翻攝自Pixabay）

吳欣陵更進一步補充，除了糖份易超標外，吃蘆薈也要小心「蘆薈素」的逆襲！由於蘆薈外皮含有「蘆薈素」，容易刺激皮膚、腸胃道、子宮收縮，且含有毒性，需將蘆薈皮去除乾淨，才能食用。建議孕婦、哺乳覆女、月經來、體質虛寒者，要食用蘆薈產品時，需先經由醫師評估攝取量多寡，避免蘆薈素造成子宮收縮，而有流產風險，甚至哺乳時，造成幼兒腹瀉。

政府也早在106年1月1就規定「蘆薈產品」上一定要標示，「不建議經期、懷孕或哺乳期婦女、12歲以下孩童、腸胃不適、腹痛患者及腎病患者食用」或同等意義字樣之警語，且蘆薈素每日不得超過10毫克等限制。吳欣陵也提醒，一般人建議食用蘆薈肉的量，以每日30公克為限。

另外，有民眾好奇詢問，「家裡種的蘆薈，是不是可以切來吃？」吳欣陵表示，食用蘆薈肉和觀賞用的蘆薈植栽，是完全不同的品種。前者葉子肥厚、有梅花紋、白點窄葉，可食用；後者葉肉較扁平，「蘆薈素」毒素含量較高，不能食用、不能當藥用，她並不建議民眾自己在家切蘆薈食用，以免傷身。

關鍵字： 飲食健康 蘆薈 蘆薈素 手搖飲 配料 吳欣陵 Cofit營養團隊
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