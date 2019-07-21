碰到水像刀割！乾癬患者遇「夏天煉獄」皮屑狂噴　復發率高

▲夏天是乾癬患者的地獄，淋浴就像是火燒、刀割般痛苦。（示意圖／達志影像）

文／黃慧玫

洗澡如刀割，淋浴如火燒，竟是乾癬患者的生活日常。社團法人台灣乾癬協會秘書長王雅馨回憶，當乾癬惡化時，洗澡宛如煉獄！尤其在悶熱夏季，因身體滿是傷口，水一碰觸肌膚，就像拿刀在皮膚上來回切割；寒冷冬季時，皮膚易乾裂，那又是另一種折磨。若不洗澡，也會因為角質皮屑堆積，全身紅腫、癢痛得難受，讓人進退兩難。

乾癬不是僅有身體不適，對於病友的心理、社交層面也有莫大影響。王雅馨指出，雖然乾癬不會傳染，但嚴重時病灶外觀嚇人，就算在夏季仍不敢穿短袖短褲出門，當然更不可能盡情享受游泳等戶外活動。若缺乏良好照護與治療，乾癬病灶的撕裂傷或關節炎，讓人痛苦萬分。像她就因為病情起伏，合併有乾癬性關節炎，以致手腳關節處變形彎曲、疼痛難耐，時常無法直立起身。

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王雅馨表示，後來以藥物、照光治療等傳統療法控制，全身病灶一度剩下不到20%，但是每週多次往返醫院相當耗時，難以持續治療。近年來，乾癬療法與時俱進，開始輔以生物製劑療法治療，病情已獲得有效控制。台大醫院皮膚科醫師蔡呈芳教授表示，乾癬是一種慢性免疫失衡疾病，因發炎而導致皮膚細胞不正常增生，使皮膚外觀紅腫、脫屑，甚至出現紅色斑塊，有的會伴隨黃色針尖大小的膿皰，現階段無法根治，需持續服藥即能控制病情。

▲雙腿「發紅又掉屑」的乾癬症狀，復發率高。（圖／台灣乾癬協會提供）

他進一步說明，目前乾癬評估有兩大客觀指標，一為體表面積（一個手掌約為體表1%），二為複合指標PASI(Psoriasis Area and Severity Index score)，包含患者病灶面積與病灶部位的紅、厚、脫屑做綜合計算，分數從零至最嚴重的72分。國際上臨床治療目標目前以至少「病灶面積小於3（病灶清除至一個手掌大小）、PASI小於1」為目標，期望比原有病灶至少改善75%至90%。

目前乾癬治療方式，輕度乾癬給予外用藥膏，但是當病灶分散時擦藥不易，每天甚至需花上一小時擦藥，且一停藥疾病常會復發；口服藥物或照光治療雖然效果較好，但往訪醫院相當耗時，或因為藥物副作用，致使身體不適。

重度乾癬則以生物製劑為主，需要長期配合治療。蔡呈芳分享其臨床觀察，部分患者以生物製劑治療，初期效果不錯，但約6個月至1年左右，病灶又會陸續浮現；另有部分患者停止使用生物製劑治療後，約莫半年後就會復發。

他呼籲，乾癬需要長期抗戰，醫界與病友團體皆期望，隨新醫療科技進步，未來持續引進更佳的治療，皮膚病灶清除效果更好、更方便及安全，及停藥後較不易復發之藥物，並放寬健保給付條件，嘉惠更多乾癬病友，也讓病友不再活在用藥兩年後就得停藥、復發的恐懼陰影之下。

諮詢專家／臺灣乾癬暨皮膚免疫學會理事長暨台大醫院皮膚科醫師 蔡呈芳、社團法人台灣乾癬協會秘書長 王雅馨



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