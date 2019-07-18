「拒吃小麥」狀態更好！溫網冠軍「破瓶頸」飲食秘訣曝

▲喬科維奇奪下2019溫布頓網球公開賽男單冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

文／稻島司

恭喜溫布頓新科網球冠軍喬科維奇！他歷經戰火，對理想相當執著。勤奮加上天賦，世界排名節節上揚，但是身體狀況也出了問題，昏倒、退賽的遺憾，常常發生。直到一位營養學家看到電視轉播，為他檢測身體，確認了他對麩質過敏，立刻改變飲食習慣，效果和奇蹟也進而發生。

在《日本醫學博士親身實踐的飲食法》中，除了提倡有科學根據的日常飲食，關於限醣、生酮、膽固醇等等流行飲食法，更常常以身試驗，食物之中可減少心臟疾病、大腸疾病、癌症，以及死亡率結論的研究，更講解了溫網冠軍喬科維奇的飲食秘密。

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世界網球好手喬科維奇，曾出過一本書《喬科維奇身心健康書：十四天逆轉勝營養計畫》，記錄了他改採無麩質飲食後，表現更加精進，最後成為世界冠軍的心路歷程。這本書不僅相當暢銷，也使得大眾開始注意到「無麩質飲食」。

究竟麵包和披薩等麵粉製品，會為身體帶來何種影響呢？現在已知，包含皮膚在內的所有身體器官與組織，都會受到棲息在腸道的腸內細菌影響。

▲體內缺乏分姐麩質的蛋白質酵素，會容易刺激腸道引起腹瀉。（圖／翻攝自pixabay）

小腸就像是在跟腸內細菌對話般彼此交流，而腸內細菌會針對宿主的各個器官發生作用，並和該器官交換訊息，持續好幾年不斷變動著。雖然不是直接影響到腸內細菌的變化，但是近期已逐漸找出如何透過腸內細菌打造健康身體的飲食生活，以及飲食如何藉由腸內細菌危害健康。

此外，最近也發現造成腸內環境不良的食物，其實就是麵粉。麵粉引起的不適大致上可分為「麩質不耐症」「小麥過敏」及「乳糜瀉」等三種。乳糜瀉是一種因麩質引起小腸發炎的疾病，需要醫師專業指導才得以對症下藥改善病況。因此這裡只說明麩質不耐症及小麥過敏。

吃不了小麥的世界冠軍

麩質不耐症的原理就跟乳糖不耐症一樣，患者體內缺乏可分解麩質的蛋白質酵素。

像是製作麵包時，把水倒進麵粉中並開始揉製麵糰時，整體會開始變得有些黏稠。這個黏稠性代表麵糰中正開始生成麩質，也因為麩質的出現，讓麵包或披薩保有黏度跟彈性，可以維持圓膨膨的形狀。決定義大利麵和烏龍麵等麵類的嚼勁，也是源自於麩質。

如果身體無法分解麩質的話，麩質不會被身體吸收，反而會留在小腸中吸取水分引起腹瀉，或發酵之後刺激腸道。喬科維奇就是患有麩質與乳糖不耐症，導致他的網球表現遇到瓶頸。在他決心不再吃乳製品和含麩質食物之後，他終於突破自我，表現更加傑出。