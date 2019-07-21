憂鬱症將成「人類失能第一名」疾病　醫推3招紓壓：呼吸方式學會沒？

▲現代人生活壓力大，常因受挫情緒調節不當，導致精神相關疾病。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

現代人生活壓力大，常因受挫情緒調節不當，導致精神相關疾病。根據WHO研究發現，2020年造成人類失能前十名的疾病，第一名就是憂鬱症。中醫師指出，若長期受挫情緒抑鬱，導致肝疏泄不足，會導致肝氣鬱結，建議平時可透過日曬、飲食、運動和腹式呼吸來放鬆心情。

台北市立聯合醫院中醫師邱淑娟指出，西醫看待憂鬱症主歸因於大腦神經傳導出現問題，而中醫看待憂鬱症則歸因於五臟中心、肝、脾三臟失衡而導致身心失調，肝氣鬱結會使人容易有負面情緒，並會有胸脅脹滿、胸悶喘不過氣、女性月經不調等症狀。

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邱淑娟強調，若是肝氣鬱久而化火，擾亂心神，則會使人焦躁易怒，伴隨失眠、頭痛、眼睛酸澀等症狀，而久鬱轉虛，耗血傷營，導致心失所養，則更容易出現情緒低落、精神恍惚、淺眠多夢等症狀。

另外，中醫看憂鬱症在脾的失衡方面主要是「憂思傷脾」。邱淑娟說，過度憂慮、思慮過多則容易影響食慾及食物的消化吸收，進而傷害脾臟功能，患者會有食慾不振、進食後腹脹難消的症狀，長期下來消化吸收功能不佳，導致營養不良，活動力降低，進而出現惡性循環。對此，邱淑娟也提供3點排解憂鬱情緒的方式。

▲運動是抒發負面情緒的一大方式。

1.陽光飲食是重要關鍵

充分日曬可以幫助大腦分泌足夠的血清素，保持好心情，而血清素到晚上會轉變成幫助入睡的褪黑激素，改善睡眠促進良性循環；另外，多食用含「色胺酸」的火雞胸肉、南瓜子、蛋、堅果類，足量的色胺酸可以產生足量的血清素來幫助抗失眠、抗憂鬱。

2.勤運動（導引與按蹻）

導引是以骨骼肌的運動為主的主動運動，如五禽戲、八段錦、太極拳等，須配合呼吸，與氣功關係密切；按蹻是需要借他人之力，使肌肉與關節發生運動的被動運動，包括現代的推拿、按摩等，平時可藉由主動的導引與被動的按蹻使氣機舒暢、血行順暢來改善憂鬱及睡眠的症狀。

3.練呼吸

藉由練習深沉緩慢的腹式呼吸，調整吸氣吐氣時間的比例－吐氣時間較吸氣時間長，藉由呼吸去反向調節自律神經，讓情緒、身體得以放鬆，改善憂鬱及失眠的狀況。

