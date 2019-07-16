男「沒事就喘」動脈阻塞80%　醫16小時手術讓「血液逆流」救命

▲洪先生心臟動脈血管三處阻塞。（圖／台北慈濟醫院提供，下同）



記者趙于婷／台北報導

一名自幼罹患小兒麻痺症的60歲退休公務員洪先生，四年前曾經因急性腎衰竭送急診，開始長期洗腎，今年4月，開始出現隨意動作都會喘，緊急就醫檢查才發現，左邊心臟動脈血管有三處已阻塞近80%，隨時有生命危險，氣球擴張或心導管支架都已無法治療，最後採取心臟繞道手術，將血流改從下腹血管，逆接到心臟救命。

收治該病例的台北慈濟醫院心臟血管醫學中心張燕主任指出，洪先生平日撐拐杖行走，活動都需靠上肢支撐，做傳統開胸手術，其傷口胸骨裂開風險較一般人高，於是轉診心臟血管外科，最後以「動脈心臟繞道術逆接法」，運用達文西機械手臂，歷經16個小時，才完成微創冠狀動脈繞道手術。

請繼續往下閱讀...

張燕說明，長期脂肪形成的堆積物、斑塊剝落堆積在血管中以及粥狀動脈硬化、狹窄問題，都是導致動脈血管阻塞的原因，一旦發生阻塞就會有心絞痛、胸悶、心跳加速、喘、呼吸困難、頭暈、盜汗、臉色蒼白、疲倦、虛弱、焦慮等症狀，發生阻塞症狀不一定都相同，有人甚至不會有明顯症狀，就像該案例一樣，等到喘不過氣時，血管已嚴重阻塞。

▲洪先生做完「動脈心臟繞道術逆接法」後順利出院。

動脈血管阻塞的治療，會視阻塞程度給予適合治療。張燕表示，一般小於50%到70%的血管阻塞，可藉由改變生活習慣或給以藥物治療；大於70%的血管阻塞，則需考慮氣球擴張術、心導管支架或是冠狀動脈繞道手術治療。

張燕說，在一般醫療常規上，從手臂的鎖骨動脈引入心臟的順流接法，對胸腔內嚴重沾黏的洪先生行不通，最後以全球少見的「動脈心臟繞道術逆接法」，從肋間動脈、橫膈膜動脈、肚皮上的下腹壁動脈供血，將血流改從下腹血管，逆接到心臟，讓這些動脈血液逆流過來供應心肌所需養分，順利完成手術。

動脈血管流動的順暢與否，關乎心臟血管血液與養分供應，一旦阻塞，將會引發心肌缺氧或壞死，甚至危及性命。張燕提醒，務必養成定期健康檢查的習慣，一旦發現類似症狀，要盡快就醫診斷與治療，避免發生更嚴重的動脈血管阻塞急症。