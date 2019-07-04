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1年跑38趟北京！郭台銘弟「在懷中病逝」…心碎留醫療團隊：不讓弟白痛

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▲▼郭台銘出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘今出席台成幹細胞治療中心遷址活動。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

「12年前他在我懷裡離開。」鴻海集團董事長郭台銘胞弟郭台成因急性白血病在2007年7月4日病逝，今恰巧滿12年。郭台銘談到弟弟仍充滿不捨，「弟弟小我11歲，我常常自己帶著他，就像他的父親一樣。」這段話讓人感受到他對弟弟滿滿的思念，在弟弟離開後，他也馬上跟醫療團隊說「不能解散」，全心投入癌症醫療，為的就是不讓弟弟白痛，要救更多人。

郭台銘在胞弟過世後捐贈成立台成幹細胞治療中心，今滿10週年，將正式遷址到2018年12月完工開幕的台大癌醫中心醫院，郭台銘也特別出席揭幕活動，一上台就談起最愛的胞弟。當時郭台成在北京配對到骨髓，便馬上過去北京道培醫院做治療，在無塵治療室住了1年2個月。

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郭台銘說「那時一年跑了38趟北京，在2年的治療期間，弟弟就像白老鼠一樣，什麼治療都用上了，但還是救不回他。」在郭台成過世第二天，遺體送回台灣後，郭台銘馬上告訴醫療團隊「不能解散」，一旦解散，這2年的經驗就完全流失掉了，一定要把這些大數據集合起來，帶回台灣救人。

▲▼台大癌醫中心醫院,臨床治療,醫學研究,病院,病房,智慧醫療,癌症。（圖／記者李毓康攝）

▲台成幹細胞治療中心正式遷址到台大癌醫中心醫院。

當時治療團隊成員之一、現今台大癌醫中心醫院院長鄭安理也提到最讓他印象深刻的往事。他說，某年過年郭董和郭台成先生去打高爾夫球，傍晚就接到郭董電話說郭台成先生在馬偕加護病房，大概了解狀況後，當時就判斷應該是急性白血病，馬上打電話請人幫忙，後來就確診急性白血病。

鄭安理進一步說道，郭台成先生得的是非常頑強的疾病，郭董堅持不計一切代價，當時真的被郭董想救弟弟的心意感動，醫療團隊把所有可以找的醫療資源都找來，各國血液專家都曾經飛到北京一起努力，「但不幸在12年前的今天，辜負了郭董的委託。」

但讓鄭安理更感動的是，郭董在弟弟過世後，馬上跟大家說「團隊不要解散，要把技術帶回去救其他病人。」團隊一起努力10年至今，台成細胞治療中心已被美國蓋茲基金會評比成全世界最好的血癌治療模範。

▲▼郭台銘與夫人曾馨瑩出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘帶夫人曾馨瑩一同出席記者會。

郭台銘說，10多年前太太和弟弟相繼因為癌症走了，就開始認真思考錢的價值，有再多的錢也換不回他們的生命，後來想通了，雖然錢換不回他們的生命，但也許可以改變某些人的命運，這10年做了這麼多努力，就是希望未來可以幫助更多人。

台成幹細胞治療中心過去10年已進行超過600例幹細胞移植，與台大醫院共同合作下，每年進行幹細胞治療也超過200名病人，今遷址到台大癌醫中心醫院，也正式更名為「台成細胞治療中心」，未來幹細胞移植病房將設有30床移植病床，希望可以引進更先進多元的細胞治療技術嘉惠患者。

關鍵字： 郭台銘 郭台成 台大癌醫中心醫院 台成細胞治療中心
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