優酪乳、益生菌不是人人可用　醫揭「解便秘盲點」：先懂5大類型

▲同一種方法無法解決所有便秘問題，要依照體質對症治療。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

便秘吃益生菌、健康食品不一定都有用！中醫師指出，同一種方法無法解決所有便秘問題，便秘在中醫臨床常見症狀，可細分為5型，包括「熱秘型、氣滯型、氣虛型、血虛型和冷秘型」，治療方式也各有不同，因此改善便秘的第一步，應該是先了解自己的體質問題。

現代人受到工作型態影響，需要長時間久坐，運動量少、工作壓力大、飲食不均衡及三餐不定時的情況之下，容易造成便祕。中醫師洪崇瑜醫師指出，長期有便祕問題，會讓身體從腸道吸收過多的毒素，進而容易影響身體健康，容易導致大腸水腫，下半身血液循環減慢。

請繼續往下閱讀...

那如何分辨自己有沒有便秘？若「每週排便少於3次、排便用力，糞便呈現乾硬、排便完仍覺得不乾淨或肚子脹、放屁或糞便氣味伴隨惡臭」，如符合2項以上，就可能有一般常見的功能性便祕；除了久坐、缺乏運動的上班族，孕婦、老年人、蔬果、水份或油脂攝取不足、作息不正常及長期酒精或用藥干擾腸道功能的人，都是好發族群。

而普遍人大多會透過喝優酪乳、吃益生菌等方式，想改善便秘，但並不是所有人都適合同一種方法。洪崇瑜說，長期便秘容易形成梨形身材、毒素的聚集可能引起口臭和體臭、便秘也會引起煩燥不安、心神不安、失眠等症狀，毒素甚至會刺激腸粘膜，易導致大腸癌；而中醫將便秘分為5種證型，依體質對症治療才有用。

▲需要長時間久坐，運動量少、工作壓力大的人較容易有便秘問題。（圖／記者彭懷玉拍攝）

1.熱秘型

易口乾口臭、易臉紅身熱，調理重點為清熱通便，可多攝取袪火通便的食物。

2.氣滯型

常見於高壓力族群，容易消化不良或常打嗝，調理重點為順氣導滯，應少吃辛辣刺激性及不易消化的食物。

3.氣虛型

常見於體弱多病者，活動量少的老人，調理重點為補氣潤腸，可多吃補氣的食物。

4.血虛型

大多發生在病後或術後，調理重點為養血潤腸，可多攝取補血食物。

5.冷秘型

易手腳冰冷、代謝力或體力非常差，調理重點為溫陽通便，不建議吃生冷食物。