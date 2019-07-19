3歲童哭喊痛痛！一脫褲…「小雞爆腫2倍大」　媽聽原因驚：要割嗎



▲一名3歲男童因包莖引發細菌感染，小鳥鳥腫了2倍大。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導



南投一名3歲男童週末與家人出遊，返家後卻反應「小鳥鳥」好痛，母親脫褲一看，發現他的生殖器腫了2倍大，當場嚇壞，趕緊帶往泌尿科就醫。醫師檢查發現，男童因為包莖而引發「紅腫熱痛」等發炎反應，經過治療已逐漸消腫。

衛福部南投醫院泌尿科醫師李昇平表示，大部分男童有包莖的現象，即包皮緊包住龜頭，但這會隨著年齡漸長而改善。近日可能因夏季炎熱潮濕，再加上包莖的關係，導致生殖器清洗不易，造成細菌感染。當感染引起龜頭包皮炎時，可能會出現包皮紅腫、疼痛，甚至從生殖器流膿等分泌物。



▲男童生殖器因細菌感染紅腫熱痛，嚇壞媽媽。（圖／南投醫院提供）

看著家中寶貝因疼痛哭鬧，身為家長百般不捨，希望能趕緊改善發炎的狀況，甚至詢問需不需要進行割包皮手術。對此，李昇平表示，治療的部分除了使用抗生素治療外，會配搭局部藥膏塗抹，待孩子包皮開口較鬆之後，再輕輕的將包皮往下推出來用清水沖洗，通常即可改善發炎的狀況。

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如果沒有經常反覆性的感染，不太建議手術治療，因為小朋友手術多需全身麻醉，風險較高。一旦孩子一年出現超過2次以上的感染，可至門診在專業的醫師評估下，討論相關的治療安排。