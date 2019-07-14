別酸天蠍床上不行！12星座男「不能踩的雷」曝…1秒爆氣就掰了



▲千萬別批評天蠍男的床上表現不好。（示意圖／視覺中國）

文／亞提米斯

每個人都有自己的地雷區，就算是戀愛了或結婚了也不希望自己的另一半誤入其中，導致感情生變，十二星座的男人其實也都有一些堅持，這些地雷區也是女朋友或老婆最好沒事不要去踩，免得一踩連環爆，弄得感情失和、又造成愛情危機，這樣子可就得不償失了，究竟十二星座男人普遍不能踩的地雷是哪些呢？一起來看看吧！

★牡羊男：

牡羊男最不喜歡的就是自己被拿去跟別的男人比，特別是還比輸了。就像如果妳跟牡羊男吵架，說他比不上誰誰誰的男友又如何如何，牡羊男聽到可是會非常抓狂的，因為他們是個天生一定要當第一名的男人。

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就算牡羊男心裡頭知道自己不如人，也不會希望這些話是從自己最愛的女人嘴巴裡頭說出來，因為這樣是非常傷牡羊男自尊心的，他們的自尊心超重，一旦妳講得太難聽，那麼牡羊男的地雷連環爆起來，是會一發不可收拾的。

★金牛男：

金牛男天生對於自己買的東西都有很大程度的信心，特別是他們花了大錢買的物品，金牛男都會非常的打從心底下的重視，因為這種價值性在他們心底是不能被取代或破壞的，如果妳把金牛男最心愛的事物批得一文不值，那就慘了。

雖然金牛男爆地雷時最常見的就是冷戰不講話，但是金牛男如果開口回批妳，那妳大概就會明白什麼叫「實話最傷人」，他們也會回批妳買了哪些東西根本就是浪費金錢，還兼沒有藝術美感，某個程度上也算是種相對性的懲罰。

★雙子男：

也沒什麼不能講的，但唯一最不喜歡被罵「笨」。大部份的雙子男對於自己的頭腦都還滿有信心的，如果妳在跟雙子男發脾氣的時候直指雙子男很笨，或是平常生活嫌棄雙子男時總是三句話不離笨蛋、白癡的話，那就是在狂踩雙子男的地雷。

雙子男也是會歇斯底里的，他們其實對於「笨蛋、白癡」之類的話語在耐受性上是很低的，如果妳以開玩笑的方式去講這些，基本上妳就是在測驗雙子男對妳的愛有多深，當那細緻的神經因承受不住而斷線時，那就是地雷爆炸時。

★巨蟹男：

通常，巨蟹男都無法承受妳去批評他們最愛的父母親，當然，在這個單親家庭、隔代教養越來越多的時代，如果妳很明白巨蟹男是由他們摯愛的父親或母親、爺爺或奶奶、外公或外婆拉拔長大，那你最好也不要隨口去貶低這些家人。

再怎麼說，就算是結婚後，妳也還算是半個外人，汙衊重要的養育親屬是罪不可赦的，當然如果妳指責巨蟹男「沒有家教」，那麼這也是一種會讓巨蟹男地雷猛爆的情況，如果妳不想感情失和，講到這些主題時還是小心點好。



▲獅子男無法接受妳在朋友面前數落他。（示意圖／本報資料照）

★獅子男：

獅子男本身最受不了的就是沒面子這件事，往往如果妳在他的一群朋友面前數落獅子男，就算是用很開玩笑的語氣，也會讓獅子男覺得很不愉快，如果妳是用很不留情面的語言去讓獅子男很難堪的話，那是地雷穩爆的。

要當獅子男的另一半得要分得清楚家裡跟外頭的差別，獅子男很不愛自己的另一半不懂分寸，如果妳跟獅子男的好友們都混得很熟，那麼當「大嫂」該有的矜持是要的，不要跟獅子男的好兄弟玩得太瘋，這也會讓獅子男抓狂。

★處女男：

還是得先說明一下，處女男的潔癖是一種「區域性」的，也就是他們會有特別重視、特別一定要保持乾淨的區域或是物品，妳大概只要仔細觀察一下就會明白，他們最在意的可能是廚房的鍋碗一定要全部排整齊，但床上怎麼亂都沒差。

如果妳明知道處女男很重視這些部份，但妳又很喜歡把這些井然有序的部份給整個弄亂，那你就是在測試處女男爆地雷的時間，他們通常不會對女朋友抓狂，可是一旦纖弱的神經斷裂，那麼妳會看到歇斯底里、翻臉又「潑婦」罵街的處女男。

★天秤男：

沒事千萬不要去挑剔天秤男的品味，不管他們的品味妳能不能接受，除非妳想要跟天秤男來個時尚大辯論，否則妳也不需要自討苦吃的去品頭論足他們全身上下的搭配，天秤男是不能被批判太多的王子，不管他們怎麼穿。

妳嫌棄天秤男的衣著和生活品味，無疑是在說他們太過於低俗，天秤男通常對自己的品味非常的有自信，妳這樣的批判完全就是在踩地雷，當然天秤男是不會用很難看的嘴臉面對妳，但妳應該也不太可能看到什麼元氣好臉色。

★天蠍男：

這應該一點都不難猜，有「性愛機器」之稱的天蠍男是最無法忍受自己的女人批評他們性能力太差，當然這就舉凡了從時間、還有器官等諸多方面的批判，更不用說妳把天蠍男拿來跟妳的前男友比，那天蠍男可是會大抓狂。

另一個會讓天蠍男爆地雷的點，就是妳跟某些男性朋友太太太過於親密，天蠍男是還滿會吃醋的類型，不過嘴巴上總是愛裝冷，但如果妳超過了某個界限，天蠍男的地雷就會連環爆到跟妳把百年舊帳一一全部都清算一次。



▲射手男最討厭妳奪命連環call，煩都煩死了。（示意圖／視覺中國）

★射手男：

射手男天生是沒什麼地雷好踩，他們自身是沒有太多弱點或太多介意的地方，因為走的是天生很自由自在的路線，不過這也就是他們的地雷所在，身為他們的女朋友或老婆，給了太多的限制和懷疑，會讓射手男很不愉快。

特別是射手男很受不了一直被管得死死的，如果妳奪命連環CALL，或是無論如何都要射手男報告行程，那麼很多射手男是會整個造反，一整個爆地雷給妳看的，加上射手男罵人跟大砲一樣不留情面，妳也會很受傷的。

★摩羯男：

要惹得摩羯男爆炸是非常不容易的事，他們根本天生就是銅牆鐵壁再世，有時候還會冷靜到讓人覺得他們好像太沒血沒淚了一點，他們天生就是非常堅強的一種人，不太容易受傷，只是，他們很不喜歡被看不起、或是被認為是沒本事、做不了大事。

摩羯座是自尊心很高的一個星座，他們會用非常多的能力去鞏固自己，但是他們很不喜歡被看不起的感覺，也是極度要面子的類型，如果妳總愛拿他們跟別的男人比，那麼就算臉上沒表情，心裡的地雷還是會慢慢爆，或許淡然分手離開就是他們爆雷的最明顯表現。

★水瓶男：

水瓶男比較特別一點，他們不是那種喜歡非常出風頭的男人，不喜歡被逼著有成就，簡單來說就是他們認為自己做得好就好，日子輕鬆自在一點也很不錯，但如果女朋友或老婆拼命的逼他們要有更好的成就和表現，水瓶男其實不怎麼受得了。

另外就是，如果妳沒事把他們心愛的電子用品給弄壞了，有些水瓶男是會因此抓狂的，他們是很喜歡電子用品的一群人，如果妳很喜歡亂弄他們的電腦、手機等等電子用品的話，那麼在忍受不了的狀況下，水瓶男還是會給妳一張臭臉。

★雙魚男：

雙魚男本身不是怎麼容易生大氣，被踩到地雷頂多就是情緒失控哭給妳看，痛哭流涕的樣子也還滿讓人覺得可怕的，他們很不喜歡聽到自己的另一半講「你比較愛前女友」之類的話，因為雙魚男對於每一任情人都是用心付出。

自己付出的愛受到了質疑，雙魚男是會很受不了的，這也會是一種精神上的壓力，讓雙魚男覺得非常的不愉快，加上妳這麼樣的去比較，會消耗雙魚男對妳的愛、也會讓雙魚男想起前情人，最後只會讓妳有得不償失的結果呢！

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅