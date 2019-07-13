臭酸味狂炸！護理師一掀…7寶媽那邊「爆出粉色肉團」　醫：那是膀胱



▲護理師聞到一股濃濃臭酸味，掀開一看發現婦人下體凸出一個粉色肉團。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

任何物體都有可能從「那邊」掉出來！一名育有7名子女的70多歲老婦人，被送到急診時因嚴重感染引起發燒，開始語無倫次。婦人女兒表示，母親近日狂跑廁所，驗了小便後果然為泌尿道感染，照了超音波發現「水腎」擔心體內長腫瘤，於是收住院觀察。某晚一名護理師巡房時，發現阿嬤「有股臭酸味」，脫下褲子一看，下體竟「凸出一塊粉紅色肉團」。

腎臟科醫師洪永祥在《媽媽好神》節目中分享，曾遇一名育有7名子女的70多歲阿嬤，被送往急診時因嚴重感染而誘發發燒，開始胡言亂語無法描述病情，陪診的女兒說某次目睹母親在吃西藥，近日瘋狂跑廁所，驗了小便後果然為泌尿道感染。此外，照超音波也發現「腎整個腫起來」，擔心可能是長腫瘤或結石，於是先收住院治療感染後再轉介泌尿科進行膀胱鏡檢查。



▲原來婦人因為膀胱脫垂，引發嚴重泌尿道感染。（圖／取自《媽媽好神》Youtube）

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洪永祥說，當晚收住院後，一名機靈的護理師巡房時聞到阿嬤身上飄散「一股臭酸味」，擔心是尿失禁，結果一看發現阿嬤的陰道口凸出一塊「粉紅色肉團」，故事發展至此，大家心想可能是子宮脫垂，但檢查半天，發現掉出來的「竟然是膀胱」。



原來阿嬤害羞就醫，因此膀胱脫垂後一直隱忍，但持續脫垂的膀胱即容易引發泌尿道感染，加上腎功能非常糟糕，治療過後協同泌尿科醫師將阿嬤的膀胱推回後再修補。洪永祥不捨的說，「什麼東西都有可能從下面掉出來，生了7個子女，多產婦真的很辛苦的。」

南投醫院婦產科醫師黃子菲指出，陰道與膀胱和直腸靠著結締組織的支撐附著於骨盆腔中，只要是骨盆腔的器官往陰道外口移動，會造成不同程度的膨出，即為醫學上所稱「骨盆器官脫垂」。不同脫垂器官及嚴重度會連帶造成不同症狀，初期會有漏尿、頻尿、急尿，久站下腹部悶痛、解便困難等症狀；後期會解尿困難、便祕、脫出部位潰瘍、出血，甚至影響行動、反覆泌尿道感染。

黃子菲解釋，女性會因懷孕、生產或是子宮切除手術等婦科外科手術，而影響骨盆支持系統，在多年的累積後，使得骨盆支撐結構變得脆弱，引發骨盆器官脫垂、慢性便秘或是尿失禁等問題。這類問題常見於各個年齡層與健康婦女身上，超過50歲的女性有過半數受到此困擾，且生產次數越多，風險也越高。