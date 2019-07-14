每喝必拉！醫揭「早餐店大冰奶」為何變瀉藥…網驚：我不敢買了

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生活中心／綜合報導

說到「地表最強瀉藥」，網友心中浮出的第一個答案肯定是「早餐店奶茶」，大冰奶一下肚直衝廁所的經驗人人都有！為何早餐店賣的飲料通腸效果如此強大，醫師蒼藍鴿告訴你原因，指出自己已學會在夏天避開早餐店奶茶，因為喝了真的常跑廁所。影片中也一一分析紅茶、奶茶容易讓人一喝就拉的原因，有網友驚呼：「我不敢買了！」



▲你愛喝早餐店奶茶嗎？每每喝完就想衝廁所拉肚子嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

醫師蒼藍鴿在《蒼藍鴿的醫學天地》拍影片破解為何早餐店奶茶被稱為「地表最強瀉藥」的真相。明明喝手搖杯都沒事，唯獨早餐店飲料有這種效果，原因究竟為何？首先，他分析早餐店茶飲具清腸功效的罪魁禍首來自於「大腸桿菌」，其不僅喜歡含糖飲料，常用的冰塊更是大腸桿菌的孳生源頭，一旦水源衛生及製冰流程未確實掌控，使冰塊受汙染，再加上環境濕熱，細菌繁殖速度飆升。

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蒼藍鴿接著說，店家再將「細菌冰塊」加入熱茶中，做成冰紅茶、冰奶茶，若冷藏溫度不夠低，細菌將更進一步滋長，一喝下肚「恭喜清腸時間到囉！」再來，早餐店的「古早味」紅茶，基本上皆含有「決明子」這種中藥藥材成分，它具有清肝明目、潤腸通便的功能，「通便不就是瀉藥的意思嗎？」但他也解釋，並非所有人對決明子反應都如此劇烈，且其含量有限，唯本身腸胃較敏感者在決明子的推波助瀾下，腹瀉狀況才會更加嚴重。



▲中藥材決明子具有潤腸通便的效果。（圖／截自即新聞，下同）



提到早餐店飲料的作法，蒼藍鴿解釋，大多在紅茶中額外加入奶茶粉、奶精，攪一攪後即形成奶茶，而市面上常用的奶精原料，往往為植物油、香料，再加上乳化劑和黏稠劑等，增加濃稠感，達到水乳交融的狀態。然而奶精因含油量非常高，難以消化，因此若本身腸胃對油脂類特別敏感者，甚至進行過膽囊切除的患者，面對這類飲品須更加小心。



除了奶精及奶茶粉外，蒼藍鴿分析還有一種「瓶裝白色液體」，裡頭確實含有奶粉，而這類奶製品中的乳糖會使罹患乳糖不耐症的患者感到腸胃不適，甚至拉肚子。如果你本身即為喝牛奶容易出現肚子不舒服或腹瀉者，「就更可能成為早餐店奶茶的受害者。」



▲造成早餐店奶茶變瀉藥的原因很多種，腸胃弱者換換口味吧。

蒼藍鴿也澄清，以上內容分析的「早餐店奶茶」僅為代稱，並非指所有店家的茶類原料都是一樣的。再加上近年來衛生局每到春、夏季皆會定期稽核，因此店家也越來越注重相關衛生，呼籲網友們不用因此對早餐店的飲料敬而遠之。

網友看完影片超有感，紛紛指出「我都不喝奶茶，我一喝奶就拉」、「我剛喝，過半小時就拉肚子」、「早餐店奶茶治便秘超好用的」、「我終於知道為何這幾天常跑廁所了…」也有自稱曾在早餐店打工的網友爆料，「就算是用牛奶一樣，因茶桶、器具沒洗乾淨或者洗了沒乾，加上冰塊一定叫衛生冰塊，沒用完還會袋子裝起來拿去冷凍，放冰塊桶子根本沒在清潔，細菌當然滋生。」