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子宮肌瘤不能吃冰？醫「破迷思」：挑對時間才是重點！

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▲夏日復古刨冰機。（圖／ETtoday）

▲民眾喜歡在夏天吃冰消暑，但醫師提醒，子宮肌瘤患者要適量。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

「有子宮肌瘤不能吃冰、吃冰會養大肌瘤？」是不少患者都會有的共同疑問。對此，中醫師解釋，患有子宮肌瘤的人，本身骨盆腔循環就不佳，吃冰容易造成身體的微小血管收縮，造成子宮腔體的微循環障礙，但吃冰的重點不是吃與不吃，而是吃的量和時間，建議選在正中午11點至16點的時候吃。

台北市立聯合醫院中醫師周宗翰指出，一般來說，冬天身體循環較差，有婦科問題的患者會比較多，但近年因為天氣太熱，夏天有經痛等問題的人反而增加，大多原因都出在飲食，其中接觸太多冰品是一大原因。

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周宗翰解釋，吃冰容易造成身體的微小血管收縮，造成子宮腔體的微循環障礙，經血排出不順或是讓經血凝成塊狀，血塊排不出就會導致疼痛，而經痛往往也是血塊排出後才會逐漸緩解，除了冰品適量，也可藉由針灸、中藥調理以及日常生活的作息調整去改變子宮環境，以消除子宮肌瘤所帶來的不適症狀。

周宗翰醫師。（圖／記者趙于婷攝）

▲北市聯醫中醫師周宗翰。（圖／記者趙于婷攝）

另外，一直以來也有一種迷思是「子宮肌瘤吃冰會養大肌瘤？」周宗翰說，其實大熱天吃冰是可以的，但是量不要太多，其次是時間點要對，盡可能都選在正中午11點至16點的時候吃，這就跟水果不能晚上吃的意思是一樣的，因為正中午最熱，體溫也最高，晚上吃就會偏寒，較容易引發不適。

而針對子宮肌瘤患者的保養法，周宗翰建議，可喝烏梅三豆飲調養體質，取紅豆、綠豆、黑豆各兩把、烏梅約12顆和適量的冰糖，紅豆清心養血、健脾利胃去濕、消水腫；綠豆可清腸胃熱毒，黑豆可補腎氣，補充肝血，且還有健脾益氣的作用；烏梅主要可調整腸胃功能，促進新陳代謝，進而能改善子宮肌瘤的體質。

烏梅三豆飲製作方式：將「紅豆、綠豆、黑豆、烏梅、適量冰糖」直接加2000c.c水煮1小時，濾汁直接當飲料服用，濃淡可依個人調整，唯一要注意的是「吃渣」容易產生脹氣，故不建議食用。

關鍵字： 子宮肌瘤 吃冰 中醫健康 周宗翰
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