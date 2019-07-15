求職該「灑網or專一」？2位新鮮人熬5年...只有「他」變公司總監

▲求職的單位是否符合挖掘潛力，且達到自己的職涯規劃目標。（示意圖／達志影像）

文／瓊華

你真的會求職嗎？求職不只是大學畢業或研究所畢業之後才會遇到的問題，這兩個字會伴隨你的整個職業生涯。然而，求職並不是一件容易的事。剛畢業的時候，求職的主要難點在於缺乏工作經驗；其次是，你對各種行業和想要從事職業的不確定性。

工作之後的求職，其主要難點在於薪資和職位是否符合你的心理預期、職業生涯規劃，以及是否對你的職業發展能起到推動作用。會求職的人，總能挖掘自己的潛能，在新工作上發揮自己的特長，創造出很多的不可能。不會求職的人，即便每天投了二十封履歷，能接到的面試電話也是寥寥無幾。即使找到了工作，要麼是和預期的不符，要麼總透著些委屈。

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我們總是認為，大量撒網才能收獲最多，殊不知，求職這件事要做到「有的放矢」，才能萬無一失。

阿強和家濤是同一個寢室的大學同學，關係很好。讀書的時候，他們經常一起打電動，一個人出去買飯，就會幫另一個人也把飯買回來；到了考試季，一個人先去自習室，就會順便幫另一個人佔位子。家濤的英文好，阿強的數學好，兩人互補，時常交流學習方法和心得。兩人都是外地人，也都想留下來在這座城市裡生根發展。

兩人學的是資訊專業，阿強的想法是，無論什麼工作先找一份再說，能在這座城市裡站穩腳跟就好。因此，他選擇的求職方式就是大量撒網，他幾乎每天都上人力銀行，每天都會關注來學校招聘的企業資訊，但凡有資訊方面工作需求的，他就投一份履歷過去。總之，他的想法很簡單，他堅信就算撈不到大魚，也有小蝦。

▲ 企業徵才說明會上，新鮮人處處灑網，每家公司都碰碰運氣。（圖／視覺中國）

家濤跟阿強的做法相反。他跟阿強去過一兩次企業徵才說明會，也去過學校的招聘會，但他的履歷列印得很少，也沒有每家公司都投遞。一個多月過去了，阿強好歹還收過面試通知，而他卻一次都沒有收到。阿強為這個兄弟著急，但他不好多說什麼，畢竟關係再好，也不方便插手對方的生活。

後來就在某次參加完招聘會後，急性子的阿強終於忍不住了，對家濤說：「家濤，你不能再這樣下去了，眼看就要畢業了，想要留下來得先有份工作才最可靠。再說，我們也沒有什麼工作經驗，就那一點點實習經驗，人家根本看不上眼。所以，現在的關鍵是抓住工作機會，不能再這樣走馬看花似的找了。」家濤聽後，也說出了自己的看法。

原來，他想去專門的IT公司或是網路公司工作，而來學校招聘的公司大多為製造企業，他們對資訊專業的需求主要停留在系統維護的層次上，至於軟體的程式開發，他們都選擇直接從軟體公司進行購買。這種情況和他想做的工作有差別，如果只是維護系統，對自身的技能提升沒有幫助作用，他寧願不要。

阿強發現無法說服家濤，便也不再多說。最終，阿強撈到了一條「大魚」，對方是一家國營企業，主營紡織產品。他的工作內容和家濤講的那種差不多，主要是維護系統，不需要開發和製作軟體。他心想：第一年可能會辛苦些，要是經濟上實在負擔不起，就再找份兼職。再怎麼說，對方也是國營企業，算是鐵飯碗了。他將自己找到的工作告知家人，家人也十分贊成。

▲在國營企業守著鐵飯碗，薪水不高，但維持生活是夠了。（圖／Pixabay）

家濤的工作直到畢業時也沒敲定。不過，他看準了一家網路企業，對方雖然是私人企業，規模也不大，但他研究過對方設計和開發的軟體，發現都很不錯，而且實用性很強。與此同時，他又對這家公司的創始人和合夥人進行了一番調查──該公司的創始人和三位合夥人都有英國留學背景，創始人還曾在世界級知名企業工作過多年。綜上所述，他認為這是一家很有前途的網路公司，但這家公司目前並沒有在徵人。

接下來的一年裡，家濤在另一家電商公司做系統開發，薪水不是很理想，工作量也很大，在電腦前一坐就是一天一夜，也是家常便飯的事。那段時間，他和阿強同租一間房子，兩人一人一室。家濤經常半夜回來，甚至不回來；而阿強的生活則規律得很，公司裡的事也不多，遇到經濟拮据的時候他就少花點，這樣不用兼職他也能生活下去。阿強看家濤天天都這麼累，覺得他根本就不值得，即便他是一個IT男，也懂得投資報酬率──這種回報率低的虧本工作，他怎會願意做？

可家濤就是執著，他說自己工作得這麼辛苦，是為了將來能夠進入那家自己看好的網路公司。阿強一聽，更覺得這個兄弟是腦子進水了，他直言道：「這城市裡公司那麼多，做網路的也不少，你非要在那一家做，這不是等於為了一棵樹放棄整片森林嗎？而且，那還是棵不知道能不能長大的小樹苗！」

家濤倒是能理解阿強的看法，那也是為自己好，但他還是利用空閒時間不停地研究這家公司，他相信自己的判斷。果然，第二年家濤就在官網上看到了那家公司的招聘資訊，他欣喜若狂地投了一封履歷過去。與此同時，他還寫了一封求職信，言辭誠懇，態度謙和。然而，一個月過去了，那家公司杳無音信。

▲阿強在國營企業擔任系統維護，想要幫家濤介紹工作。（圖／免費圖庫pakutaso）

家濤有點沮喪，一連幾天心情都不好。阿強不忍心見他這樣，正巧原來和他一起做系統維護的同事離職了，他便有意推薦家濤過去。結果，家濤搖搖頭，婉拒了。可能有人會說，像家濤這種過於執拗的人太少了，當今社會大多數人的選擇會和阿強一樣，少有他這樣頑固、執著的人。而且，他這樣堅持下去，對自己也沒什麼好處。表面上看是這樣，誰會知道，五年後的家濤成了某上市網路公司的高層兼股東，而阿強仍然在那家國營企業做系統維護工作。

故事還要追溯回五年前。當家濤一度以為自己的履歷石沉大海的時候，他透過自己的人脈，直接要到了這家公司人事經理的聯繫方式。他重新整理了一份履歷和一封求職信，寄到這位人事經理的信箱。隨後，他又打了一通電話給對方，講明自己的意向，並在電話中簡明扼要地闡述了自己的長處和適合這份工作的原因。

其實，對方並不是沒有看到家濤的履歷，而是在看完後覺得他表現平平，並沒有什麼突出的地方，便歸入了候選名單中。沒想到，家濤直接打了電話過去，並在電話裡做了一次簡單的電話面試，無形中給了對方一份驚喜。人事經理再次查看了家濤的履歷，覺得可以讓他來參加面試。面試是在兩天後舉行的。當時，來參加面試的人總共有五位，家濤是最後一位。輪到他的時候，面試官直接問他：「為什麼選擇我們公司？你為什麼覺得自己可以勝任這份工作？」

家濤並沒有被面試官的氣勢嚇到，他清晰地講述了自己這一年來在軟體發展工作上的優勢和特點。隨後，他還根據這些年來對這家公司的瞭解，對後期的軟體發展發表了自己的看法。不僅如此，他還說出了這家公司目前的一個經營難點，以及針對這個難點他自己想到的解決方法。

▲家濤主動打電話給人事經理，主動爭取面試機會。（圖／免費圖庫pakutaso）

家濤的回答令面試官眼前一亮，他再次低頭仔細地看了一遍家濤的履歷，不由得面帶困惑地問：「你怎麼會對我們公司如此瞭解？」家濤微微一笑：「我在剛畢業的那年就注意到貴公司了，只可惜那時你們沒有徵人。於是，我根據你們的需求去了我現在的公司做系統開發，希望可以累積經驗將來能對貴公司有用處。這一年來，我一直在關注貴公司，貴公司被什麼樣的公司投資，開發了什麼軟體，什麼軟體賣得好、賣得不好，我都瞭解。」

面試官一聽，甚為欣慰，還有種相見恨晚之感，當下便決定錄用家濤。在進入自己夢寐以求的公司之後，家濤更是工作目標明確，表現突出。上司對高層反映過幾次家濤的情況，高層很重視，兩年後他就被提拔為部門經理。接下來的一年，家濤主持開發的系統軟體大大地提高了公司的工作效率，並可以適用於多個相關領域，當年就為公司帶來了可觀的利潤。此時，正逢公司融資上市，規模進一步擴大，事業版圖也比從前有了更大的擴展。於是，家濤成了第一批持有公司股份的優秀員工，而他的職位也從部門經理升為公司總監。

有人說，家濤的成功也算是他的運氣，其實不然。他從一開始就有目的性地在規劃自己的職業生涯──從選擇行業到職業，再到選擇什麼樣的公司，他都很清楚，並且，他一直都在為這個目標奮鬥。雖然他也走過彎路，經歷過落魄，但無論如何他始終沒有放棄。

也有人說，一個人的職業生涯是變化莫測的，根本就無法掌控在自己手中。不，你錯了。如果你沒有清晰的目標，你就會像阿強一樣大量撒網，希望網到一條大魚，但最後只收獲了小蝦。既然你不打算一生庸碌無為，那就先確定一個目標，並為之努力奮鬥，因為時間不會辜負每一個認真對待它的人。

本文摘自《別讓無效努力害了你》／瓊華（外商企業任職、煙台作協會員）／時報出版