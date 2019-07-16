學歷好、有證照≠工作優秀！職場少「這2能力」算不上人才

▲「學歷上的優秀」和「職業上的優秀」是完全不同的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／田坂広志

擁有優越資質的上司和前輩們，不知道為什麼卻停止成長的樣貌。 而之後，我在管理和經營的世界裡，深深地感受到了── 愈是優秀的人，愈是無法成長 這一個「悖論」。 那麼，為什麼愈是優秀的人愈無法成長呢？ 為什麼這種「悖論」會發生呢？ 原因是，愈是優秀的人愈會陷入以下這「3個陷阱」。

第1，「學歷」陷阱。

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第2，「業績」陷阱。

第3，「立場」陷阱。

那麼，這又是怎樣的陷阱呢？ 為什麼「會念書的人」會成為「不會做事的人」 首先，第1個陷阱──「學歷」是什麼？ 答案是，無法理解「學歷上的優秀」和「職業上的優秀」差異。 事實上，畢業自著名大學，卻陷進這個陷阱的人絕非少數。

換句話說，「學歷上的優秀」和「職業上的優秀」是完全不同的。 這點對長期生活在現實社會裡的人而言，某種程度上是一種「常識」，但是很遺憾地，在學生時代得到「會念書」評價的人，進入現實社會之後，卻無法注意到「學歷上的優秀」和「職業上的優秀」是完全不同的優秀，或是根本不願意注意到，就依賴著「學歷上的優秀」。因而沒有積極地讓自己擁有現實社會要求的「職業上的優秀」，也沒有開發出「會工作」的能力了。

▲職業上注重智慧學習力和直覺判斷力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

那麼，到底「學歷上的優秀」＝「會念書」又意味著什麼呢？ 在現在這種重視學歷的教育制度之下，直白地說就是「邏輯思考力」和「知識學習力」這兩種能力優越的意思。 「邏輯思考力」優越，大學的入學考試裡物理和數學等科目就能夠得到好成績，而「知識學習力」強的話，英語和歷史、化學、生物等科目就可以得到高分，因此這個人才當然就可以取得「高學歷」了。

相較之下，「職業上的優秀」＝「會工作」，則是代表更為優越的「直覺判斷力」和「智慧學習力」，而這比「邏輯思考力」和「知識學習力」層次更高。 為什麼這麼說？因為在工作的世界裡，必須運用感覺和第六感做「直覺」判斷的問題，遠多於運用「邏輯」思考回答問題。

像是商品開發上，什麼樣的商品才會大賣之類的問題，只依靠邏輯思考力是不會有答案的。而且，在接待客戶上，由客人的表情就可以了解他的心情等，需要的也是直覺判斷力，不是邏輯思考力。 而在企業和組織上，愈是處於高層的立場，就愈需要高度的直覺判斷力來進行人事判斷和策略判斷。

▲職場卡關已久，陷入學歷陷阱而砸錢考取證照。（圖／翻攝自pakutaso）

不論是哪個原因，陷入「學歷」陷阱的人，「學歷上的能力」極為優越，但是卻對那「優秀」過度自信，偏安於「學歷上的能力」，不願意努力讓自己擁有現實社會要求的「職業上的能力」，才會無法成長的。 如果你畢業自有名的大學，在學歷上自負極為優越，而且邏輯思考和專業知識上也自信絕不輸給他人，但內心卻感覺到「自己無法滿足周遭對自己的期待」的話，那麼本書中提供的「清查技法」，就將會是突破障礙的極大助力。

會掉入陷阱的不只是「學歷精英」 但是，掉入「學歷」陷阱的人不是只有「高學歷」的人。沒有高學歷的人，也經常會掉入這個陷阱。 例如，認為「自己在職場裡考績不好，是因為學歷不高的緣故」，便拚命地學習專業知識，想要取得各種「證照」以便取代「學歷」的人就是。

學習專業知識、取得專業證照，原本都是有其意義的事。但是如果這個人想要成為職場和職業上活躍的人才，那麼努力地提升「職業上的能力」絕對優於 提升「學歷上的能力」，也才是正確的職涯策略。 因此，即使你不是擁有高學歷的人，但只要能夠理解這個「學歷上的能力」和「職業上能力」的不同，實踐本書提供的「反省技法」，努力地磨練「職業上的能力」，就應該能夠超越「學歷障礙」，成為你職場上「活躍的人才」。

本文摘自《優質人變一流人的破牆7法》／ 田坂広志（多摩大學研究所教授、田坂塾熟長）／天下雜誌