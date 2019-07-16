吃冰頭痛=要中風了？醫曝「冰淇淋頭痛」真相：大腦抗議啦

▲夏天吃冰會頭痛，是不是快要中風了？（圖／翻攝自Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

大熱天開心吃冰，剛吃完頭痛的炸裂！小心你可能是「冰淇淋頭痛」在作祟，腦神經內科醫師林志豪表示，當嘴巴上顎的「蝶齶神經節」受到冷刺激，腦部血管就會快速的收縮、擴張，大腦因「溫差太大」就會開始抗議，建議偏頭痛患者喝冰水、吃冰，盡量放慢速度，才是上策！

腦神經內科醫師林志豪日前在《神經豪大條》頻道上分享，小時後聽到大人說「有舅舅因為吃冰頭痛」，結果頭整個冰到凍起來，最後變成植物人。甚至也常聽到網路說，夏天喝冰水很容易會中風，但其實吃冰、喝冰水會頭痛，跟中風之間的關聯性不大。

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醫師說明，之所以會有冰淇淋頭痛，是因為上顎的「蝶齶神經節」受到冷刺激，造成大腦的血管急速收縮、擴張，造成劇烈頭痛，大腦很不喜歡「環境冷熱溫差太大」，而發出抗議訊息，叫你吃冰、喝冰水，不要太快。但其實在大熱天喝冰水，並不會導致中風，但如果不喝水、缺水，反而會讓身體脫水，提高中風機率喔！

林志豪表示，通常有冰淇淋頭痛困擾的患者，有三分之一本身就是偏頭痛體質，如果冰水喝太快太急，頭痛會受不了，一定要特別小心。夏天愛吃冰的朋友，也要記得放慢速度，避免大腦受到冷刺激過大，平時多補充水分，水溫不要太冰，慢慢喝，夏天才能過的開心又健康。