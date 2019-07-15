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夏天醫美「皮膚復原更快」！醫曝3優勢：這7款才適合啦

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醫美,保養,美容 。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲ 夏天猛流汗，適合做醫美嗎？（圖／免費圖庫pakutaso）

文／邱志龍醫師

想到夏天，大家會想到什麼呢？是穿著泳衣在沙灘上奔跑，幻想上演青春電影；還是全家出門遊玩滿頭大汗，小孩失控，瀏海更失控；或者是躲到咖啡廳吹冷氣，與姊妹聚會聊整天呢？

當我想到夏天，除了想到運動會爆汗，也會想到夏天適合醫美 。可能很多人會覺得訝異，夏天一直流汗，應該不適合做醫美吧？這樣術後保養不會很麻煩嗎？今天就來跟大家聊聊，在夏天從事醫美的幾個好處。

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1.傷口癒合較快：在夏天，人體的新陳代謝比較好，皮膚修復能力也比在冬天快速，術後傷口癒合相對比較快，因此很適合進行一些傷口小，恢復期快的療程。

2.皮膚比較不容易乾燥：在冬天，皮膚容易乾燥，在術後保濕這一塊會比在夏天來的更困難！因此相對在夏天，在術後保濕的部分是比較輕鬆就可以達到效果的！

3.可以盡情展現自己：如果你在夏天進行恢復期較短的療程，就可以抓住夏天的尾巴，勇敢大方地展現最好的自己，不必再猶抱琵琶半遮面，就能拍出夏日美照！

另外我也幫大家整理出幾個可以在夏天適合做的療程，給大家參考喔！

針劑類：玻尿酸、洢蓮絲、肉毒桿菌。
雷射類：脈衝光、淨膚雷射、皮秒雷射、雷射除毛。

但最後還是要提醒大家，不管在什麼季節從事雷射類的醫美，防曬都是最重要的術後保養。我通常都會告訴大家，要以物理方式來遮蔽，像是戴口罩，太陽眼鏡和撐傘，再搭配上勤擦防曬乳來降低反黑的機率，會是比較全面的防曬方式喔！

更多訊息可見《邱志龍醫師之針愛密碼》

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

關鍵字： 美體健康 醫美 皮膚 雷射 針劑 玻尿酸 肉毒桿菌 雷射除毛
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