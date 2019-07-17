點散瞳劑遭球吻！女童改「夜戴隱眼」救近視　醫：9歲↑才適用

▲台灣兒童近視人口逐漸增加，有孩子會採用散瞳劑避免近視惡化。（圖／非當事人／亞大醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

小四女童「陽陽」，近視2年來，透過長效型散瞳劑控制，雖然效果不錯，但有時黑板的反光仍會讓他感到刺眼，日前上體育課打球時，更因烈日照射導致睜不開眼而慘遭球吻，所幸破碎的鏡片並無傷及臉蛋及眼睛，經家長與醫師討論後，決定改用角膜塑型片治療，發現近視度數不再加深，順利擺脫「惡」視力困擾。

亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師夏寧憶表示，若孩童點散瞳劑後，驗光遠視度數低於50到100度，就是近視的高風險族群，可考慮開始使用低濃度的長效型散瞳劑（即阿托品Atropine），若已產生近視，則給予低濃度的阿托品藥水，研究證明，此舉可有效抑制眼軸增長，並減緩近視的進展，減少孩子演變為高度近視的機會。

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夏寧憶指出，雖然濃度越高的阿托品藥水，控制近視的效果越好，但副作用亦較明顯，如畏光、看近模糊等，雖然可透過使用變色鏡片、太陽眼鏡及帽子等遮陽物品減少光線進入眼睛，以保護視網膜，但對於活動力旺盛的孩童來說，往往因急著出門玩而忘了配戴，使得在熾熱陽光下活動時，因眼睛睜不開，而經常發生意外。

▲目前衛福部規定角膜塑型片，最低適用年齡為9歲。（圖非當事人）

夏寧憶建議，角膜塑型片是利用夜戴硬式隱形眼鏡的技術，於睡眠時配戴6至10小時，改善角膜弧度以矯正近視，在不戴眼鏡情況下，也能保有整天好視力，取代白天使用眼鏡或隱形眼鏡的功能，並透過周邊離焦的光學刺激原理，達到控制眼軸增長的效果，目前衛福部規定角膜塑型片最低適用年齡為9歲，可搭配低濃度阿托品藥水，控制近視效果會更佳。

醫師提醒，配戴角膜塑型片的孩童，家長應特別注意鏡片清潔，以避免角膜潰瘍；此外，平時應協助孩子養成良好的護眼習慣，如未滿2歲兒童避免看螢幕，2歲以上每日不得超過1小時，用眼30分鐘後應休息10分鐘，讀書寫字時光線應充足，並保持35到45公分距離，每天戶外活動2小時，再搭配天天五蔬果，就能有效預防及控制近視。