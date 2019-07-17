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點散瞳劑遭球吻！女童改「夜戴隱眼」救近視　醫：9歲↑才適用

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▲▼圖片4390：亞大醫院眼科部主治醫師夏寧憶替患者檢查眼睛。（圖非當事人）亞大醫院眼科部主治醫師夏寧憶向患者解釋配戴角膜塑型片矯正視力原理。（圖非當事人）

▲台灣兒童近視人口逐漸增加，有孩子會採用散瞳劑避免近視惡化。（圖／非當事人／亞大醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

小四女童「陽陽」，近視2年來，透過長效型散瞳劑控制，雖然效果不錯，但有時黑板的反光仍會讓他感到刺眼，日前上體育課打球時，更因烈日照射導致睜不開眼而慘遭球吻，所幸破碎的鏡片並無傷及臉蛋及眼睛，經家長與醫師討論後，決定改用角膜塑型片治療，發現近視度數不再加深，順利擺脫「惡」視力困擾。

亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師夏寧憶表示，若孩童點散瞳劑後，驗光遠視度數低於50到100度，就是近視的高風險族群，可考慮開始使用低濃度的長效型散瞳劑（即阿托品Atropine），若已產生近視，則給予低濃度的阿托品藥水，研究證明，此舉可有效抑制眼軸增長，並減緩近視的進展，減少孩子演變為高度近視的機會。

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夏寧憶指出，雖然濃度越高的阿托品藥水，控制近視的效果越好，但副作用亦較明顯，如畏光、看近模糊等，雖然可透過使用變色鏡片、太陽眼鏡及帽子等遮陽物品減少光線進入眼睛，以保護視網膜，但對於活動力旺盛的孩童來說，往往因急著出門玩而忘了配戴，使得在熾熱陽光下活動時，因眼睛睜不開，而經常發生意外。

▲▼圖片4390：亞大醫院眼科部主治醫師夏寧憶替患者檢查眼睛。（圖非當事人）亞大醫院眼科部主治醫師夏寧憶向患者解釋配戴角膜塑型片矯正視力原理。（圖非當事人）

▲目前衛福部規定角膜塑型片，最低適用年齡為9歲。（圖非當事人）

夏寧憶建議，角膜塑型片是利用夜戴硬式隱形眼鏡的技術，於睡眠時配戴6至10小時，改善角膜弧度以矯正近視，在不戴眼鏡情況下，也能保有整天好視力，取代白天使用眼鏡或隱形眼鏡的功能，並透過周邊離焦的光學刺激原理，達到控制眼軸增長的效果，目前衛福部規定角膜塑型片最低適用年齡為9歲，可搭配低濃度阿托品藥水，控制近視效果會更佳。

醫師提醒，配戴角膜塑型片的孩童，家長應特別注意鏡片清潔，以避免角膜潰瘍；此外，平時應協助孩子養成良好的護眼習慣，如未滿2歲兒童避免看螢幕，2歲以上每日不得超過1小時，用眼30分鐘後應休息10分鐘，讀書寫字時光線應充足，並保持35到45公分距離，每天戶外活動2小時，再搭配天天五蔬果，就能有效預防及控制近視。

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