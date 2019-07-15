冰箱壞了「食物不忍丟」！6歲童吃下肚...尿液變綠色、狂吐瀉

▲尿液檢查發現林小妹妹尿液呈綠色。（圖／長安醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

一名6歲林小妹妹，日前高燒不退、上吐下瀉、且持續腹痛數日，掛急診進行抽血及電腦斷層檢察，發現白血球及急性發炎指數極高，且尿液呈綠色，初步懷疑是綠膿桿菌感染，細菌培養報告證實是沙門氏菌腸炎！一問之下，才發現患者因家中冰箱壞掉，吃了受到感染的食物，導致上吐下瀉。

長安醫院小兒科醫師陳震南表示，家長因家裡冰箱壞掉沒電，為把冰箱剩餘的食物盡快清掉，就隨意拿給小孩吃。殊不知沙門氏菌好發於夏天，且時常附著於食物上，再加上小朋友抵抗力較弱，因此較易被感染引發腸胃不適。還好採患者只有腸子輕微發炎，沒有盲腸炎現象，目前透過靜脈注射抗生素，治療3~4天即出院回家。

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陳震南說，一般正常的尿液是淡黃色、非常清澈，只要超出這樣的顏色、形態，都有可能是身體的警訊。尿液呈綠色可能代表食物中含有染料，尤其是顏色鮮豔的食用染料、服用藥物，如某些胃藥、抗焦慮劑，或是細菌所引起的尿路感染。由於細菌培養需3~5天才知道結果，若是出現尿液綠色，第一個會先懷疑是否為綠膿桿菌，而該患者檢驗出為「沙門氏菌」，比較典型的徵兆為大出「血絲黏液便、綠色便便」等，需格外小心。

▲小兒科醫師陳震南提醒，夏天要注意食物中毒造成的沙門氏菌感染。（圖／長安醫院提供）

陳震南表示，沙門氏桿菌屬於糞口傳染的疾病，常見於蛋製品、肉製品及乳製品，約有9成的民眾誤食沙門氏桿菌後，會出現急性腸胃炎，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛、發燒等情形，大多數人休息後可以慢慢恢復，但小朋友、年紀大的老人家、或是重大疾病患者，正在接受化療的人，因抵抗力較弱，嚴重時可能會出現菌血症、敗血症，引發器官衰竭喪命，不可不小心。

夏天食物中毒常因感染沙門氏菌，醫師呼籲家中有小朋友的父母要特別注意，孩童的衛生習慣，養成用餐前、如廁後勤洗手的好習慣，避免食用未煮熟或不潔的食物飲水。如果出現疑似噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，應立即找小兒科醫師協助，只要多留心，就可以遠離沙門氏菌腸炎威脅。