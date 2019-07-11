全身癢到「糜爛流滲出液」　醫揪「濕疹3大誘因」：這些食物少吃

▲濕疹症狀包括皮膚起紅疹、腫脹，嚴重甚至會糜爛且有滲出液。（圖／免費圖庫，下同）



記者趙于婷／台北報導

一名45歲女性從小皮膚容易過敏、起紅疹、隨時不定處搔癢，一年四季都會發作，不僅全身皮膚紅腫、有灼熱感，手肘和膝蓋處也特別嚴重，且有水疱滲出液，走路或彎曲手臂都會疼痛。醫師指出，該名女性是濕疹發作，這種皮膚問題和體質、環境、飲食有直接關係，建議要少吃蝦蟹類海產、芒果、荔枝、鳳梨等易過敏食物。

收治該病例的北市聯醫中醫師謝旭東指出，濕疹是一種統稱，包含多種皮膚發炎的疾病，如異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、接觸性皮膚炎等，症狀包括皮膚起紅疹、腫脹、搔癢、水疱、結痂和脫屑，嚴重甚至會糜爛且有滲出液，好發於亞熱帶海島型氣候的臺灣，由於病程長且反覆，有些病人不願久用類固醇治療，轉而尋求中醫協助。

請繼續往下閱讀...

▲除了體質，環境和飲食也會誘發濕疹等皮膚問題發作。

謝旭東說，濕疹原因主要有三種，環境、飲食及體質，尤其現在是高溫濕氣重的夏天，易引發濕邪和熱邪，若攝取易過敏食物，就會導致濕邪從體內而生，加上體質心火旺盛，導致血熱留於體內，熱邪使皮膚搔癢劇烈，所以治療上要環境和飲食上加以控制，配合中藥改善體質。

謝旭東建議，飲食上要避免「海鮮蝦蟹類食物、芒果、荔枝、鳳梨、草菇、洋菇、甘蔗、羊肉、酒、汽水、甜食、咖啡、堅果類、生冷食物、烤炸辣」等上火食物，因為容易在食用後讓病情加重，或是療程變長。

另外，平時洗澡水不宜過熱、少用鹼性肥皂，以免洗完澡後加重皮膚搔癢；也要盡量穿著寬鬆棉質透氣的衣服，出汗後要盡快將汗擦乾、避免待在悶熱的場所或擁擠的地方，更要保持家中的清潔，避免塵蟎等過敏原，也盡量不要養貓狗寵物。

