豆漿含高普林「會致痛風」？營養師無奈解析真相！

▲「喝豆漿會導致痛風」是不實謠言。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

「喝豆漿會導致痛風」這個萬年謠言流傳至今，仍有不少民眾深信不疑。對此，營養師再次澄清，在急性發作時確實要攝取低普林飲食，黃豆屬於高普林食物，豆漿屬於中普林食物，在「發作期間」減少攝取這些食物是正確的，因此痛風患者平常適量吃豆製品是安全的，並沒有喝豆漿會導致痛風這種說法。

好食課營養師林世航說明，痛風是因為血液中有過多的尿酸而形成高尿酸血症，尿酸是普林（purine）的代謝物，普林就是「嘌呤」，是DNA與RNA的成分，因此只要有攝取到「細胞」就會攝取到普林。

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但普林代謝成尿酸後會從尿液排出，健康成人不容易因為攝取到普林而發生高尿酸血症的問題，若攝取太多高普林食物、尿酸合成代謝增加或腎臟排泄有問題時，就會導致高尿酸問題，並產生尿酸結晶沉積在關節處而引發嚴重的發炎問題，產生俗稱的痛風。

▲根據台灣學者分析資料指出，啤酒、海鮮和內臟類食物，比較容易誘發痛風。



而針對網傳「豆製品含有高普林，會引發痛風」的說法，林世航說，科學研究認為並不會提高發生風險，國外研究追蹤了47,150名40至75歲非痛風患者的男性達12年，分析飲食狀況和痛風發生風險間是否有關聯性，結果發現，植物性食物並不會提高痛風罹患機率。

台灣學者也曾經分析痛風風險與飲食內容的關聯性，結果發現，罹患痛風的風險和豆類攝取量呈現負相關。林世航也進一步提到，學者進一步在822位痛風病患中分析哪些食物具有誘發痛風發作的可能，結果發現，有半數在急性發作前都有誘因，其中約有60%的病患在發作前有喝啤酒、18%吃海鮮、14%攝取內臟類食物，但豆製品幾乎不是誘發痛風發作的原因。

林世航提醒，所有食物都是過與不及都不行，即便研究並未指出豆漿與豆製品是痛風的原因，但依然要建議需要適度攝取，另外，也不輕信網路上的謠言，本身有痛風等相關疾病的人，也可在就醫時仔細詢問醫師正確的飲食觀念。