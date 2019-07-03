這些部位最油！營養師圖解「牛肉油脂含量」：莎朗、牛小排都上榜

▲營養師圖解牛肉油脂含量百分比。（圖／好食課提供）

記者趙于婷／台北報導

不少人特別喜歡吃「入口即化」的牛肉，但你知道要入口即化，和「油脂含量」有很大的關係嗎？營養師特別用一張圖，解析牛肉各大部位的油脂百分比，結果發現油脂含量第一名的部位是「前胸肉」，也就是大家俗稱的「牛腩」，最低的則是「腰內肉」，就是牛排店俗稱的「菲力」。

根據好食課提供的牛肉油脂含量百分比，一次解析牛肉13個部位，包括其中油脂含量最高的4個部位依序為「前胸肉（牛腩）、前胸肋骨肉（牛小排）、後腰脊肉（真莎朗）、肋眼肉（莎朗）」，油脂含量最低的4大部位則是「腰內肉（菲力）、後腿腱肉心（牛腱心）、牛腹脊肉、嫩煎里肌（板腱）」。

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▲牛肉含有豐富的鐵、鋅等礦物質，適度攝取能幫人體補充許多營養。（圖／達志示意圖）

好食課營養師林世航指出，牛肉含有豐富的鐵、鋅等礦物質，適度攝取能幫人體補充許多營養，且牛肉也含有豐富鐵質和造血所需的維生素B6和B12，也有助補血，但因為每個部位的油脂含量都不一樣，仍建議民眾盡量少選擇油脂含量高的部位。

另外，針對現今相當流行的「生酮飲食」，林世航也建議，要攝取足夠熱量與油脂，牛小排剛好是不錯的肉品來源，但沒有進行生酮飲食的民眾，就建議適度攝取肉品即可，而有一些慢性疾病的患者，則要遵循醫囑，注意自己的飲食內容。

▲各部位牛肉油脂含量百分比。（圖／好食課提供）

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