消暑不成反烙賽！醫教你「看體質吃冰」：這段時間吃最好

▲醫師提醒，寒性體質的人吃冰要看時間，建議在中午到下午三點間。（圖／記者季相儒攝）

記者趙于婷／台北報導

夏天不少人喜歡吃冰消暑，但有不少人吃完會出現拉肚子、流鼻水等問題。對此，中醫師指出，吃冰其實也要看體質，更要特別注意吃的時間，因為寒性體質的人吃過量寒涼食物，容易造成腸胃不適，建議選在陽氣旺盛的中午下午三點間食用。

台中慈濟醫院中醫師王嘉涵指出，中醫陰陽平衡理論，人體陽氣從夏至開始逐漸衰退，寒性體質的人吃過量寒涼食物，會因為陰陽失衡影響五臟六腑運行，而寒性或熱性體質可以從身體表現來判斷，「熱性體質」的人常會有大汗、口乾舌燥、便秘等表現；「寒性體質」則常見四肢冰冷、胃口差、夜尿多。

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王嘉涵說，寒性體質的人，想吃剉冰、涼拌等在中醫醫理歸類的「寒涼」食物，建議選在陽氣旺盛的白天食用，其中「吃冰最佳時機」是正午到下午三點，且最好是飯後一小時再吃，避免冷熱食物交錯刺激腸胃，也不建議空腹食用，以免影響脾胃消化。

▲不管寒性或熱性體質，消暑食品都要適量食用。（圖／免費圖庫）

寒性體質的人建議選擇融化較慢的冰品，如雪糕、聖代等，而且要慢慢吃，適度把握體內溫度平衡時間讓身體適應，另外，冰品最好少加煉乳或果醬等甜膩食物，因為熱性體質的人易生痰濕，容易使身體水分黏稠，排便或流汗更黏膩。

王嘉涵提醒，不管寒性或熱性體質，消暑食品都要適量食用，冰品之外，常見的「溫熱」水果類如荔枝、芒果等，糖分及熱量都很高，吃多易上火，加重口破、流鼻血、便秘，熱性體質的人也不要多吃。