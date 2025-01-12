最強抗癌蔬菜！　急診醫大推：防7種癌

▲洋蔥、大蒜等蔥屬蔬菜，日常攝取有助預防癌症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

花椰菜等十字花科蔬菜擁有「抗癌蔬菜」美名，但你知道嗎？廚房常見的洋蔥、韭黃、大蒜和韭菜等蔥屬蔬菜，抗癌效果竟不輸花椰菜！急診科醫師張適恆表示，這些蔥屬蔬菜富含多種能抑制癌細胞的有機硫化物與植化素，不只讓料理香氣四溢，更有驚人抗癌功效。

張適恆在YouTube頻道以「這一類蔬菜是最強大的防癌秘密武器，它叫做石蒜科蔥屬」為題分享，當洋蔥被切開時會釋放含硫氣體（SPSO），這些氣體與眼睛表面的淚膜接觸後會形成微量硫酸，導致眼睛分泌大量淚水試圖沖刷。青蔥也會產生類似效果，但因含量較少，所以反應較輕微。

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洋蔥、青蔥、大蒜與韭菜這四種強烈氣味的蔬菜有一個共同特點：富含多種有機硫化合物。這些硫化合物不僅是其獨特香氣的來源，也是調味的靈魂。但吃得太多可能導致口氣不佳。





▲專家推薦：洋蔥、韭菜等蔥屬蔬菜是抗癌的不錯選擇。（示意圖／記者楊惠琪攝）

近年來，蔥屬蔬菜因其抗癌特性引起廣泛關注，這些蔬菜內含多種抗癌硫化合物以及植物營養素，如槲皮素（quercetin）與類黃酮，對於抑制癌細胞具有潛在效果。

張適恆指出，根據大規模流行病學研究發現，每天吃最多蔥屬蔬菜的人，罹患胃癌、頭頸癌、食道癌、大腸癌、肺癌、攝護腺癌和乳癌的風險明顯降低。



〈生食、熟食大不同〉

洋蔥中的有益成分可分為兩大類：對熱敏感的有機硫化合物，以及抗氧化多酚類。專家建議：

1、生食：可獲得最大抗癌效果，建議切碎後靜置10分鐘再食用

2、熟食：以低溫油炒（約160度）4至8分鐘為宜，可釋放更多抗氧化物質

3、最佳食用方式：交替食用生食和熟食，以獲得最大營養價值



另外，黑蒜是將新鮮蒜頭在60度、濕度約80%的環境下發酵數週而成。研究發現，黑蒜具有更強的抗氧化特性，而新鮮蒜頭則有更好的抗發炎效果。



張適恆特別提醒，蔥屬蔬菜對寵物有毒性，主要因其中的硫化物DPDS，可能導致寵物貧血，嚴重時甚至引發心衰竭、呼吸衰竭等症状。飼主不僅要避免餵食，切菜時也要注意勿讓寵物接近。