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蔡英文眼冒「斑塊」動刀！醫解析「眼瞼黃斑瘤」：恐有心血管問題

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▲民進黨總統參選人蔡英文至黨中央發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文日前因「眼瞼黃斑瘤」動手術。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

總統蔡英文日前因「眼瞼黃斑瘤」動手術，讓大家重視到這個眼疾問題。眼科醫師指出，眼瞼黃斑瘤是一種會稍微隆起的黃色結節斑塊，大多發生在中年人及老年的婦女身上，目前致病機轉還不明，但醫界懷疑與「膽固醇過高」和「遺傳」有關，且根據國外研究，此症患者5成有高血脂，心肌梗塞風險也較高。

中國醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山指出，眼瞼黃斑瘤其實是十分常見的黃色斑瘤，常發生在單側或雙邊的上眼瞼內側，一開始可能只是一小塊，但不同於汗管瘤，會愈來愈大，甚至多塊融合在一起，這些黃色斑塊是因為人體巨噬細胞吞進大量脂肪，並沉積在皮膚的淺真皮層所致。

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陳瑩山說，眼瞼黃斑症產生的原因，被懷疑與膽固醇過高有關，因為半數眼瞼黃斑瘤的人膽固醇可能過高，臨床上不少眼瞼黃斑瘤患者合併有家族性高膽固醇血症，根據目前的研究指出，有眼瞼黃斑瘤的患者，膽固醇、三酸甘油酯和VLDL（非常低密度膽固醇）比沒有病症的人較高，HDL（高密度膽固醇）也較低。

▲▼心臟病,中風,生病,心肌梗塞,心血管疾病。（圖／示意圖／pixabay）

▲根據研究發現，眼瞼黃斑瘤的患者，心肌梗塞風險較高。（圖／免費圖庫）

眼瞼黃斑瘤不完全是因為血脂肪異常所導致，可能還有其他目前還不清楚的致病機轉，遺傳也被認為是極可能的致病因子。所幸黃斑瘤對視力並不會造成影響，比較多的是關於美觀的問題，若影響到外表美觀時，可以透過局部手術外加美容矯正來改善。

但值得注意的是，有眼瞼黃斑瘤的患者，約50%有高血脂，且血管硬化的程度也較高。陳瑩山特別提到， 2011年丹麥研究也指出，這類患者罹缺血性心臟病風險是一般人的1.39倍，心肌梗塞、嚴重動脈粥狀硬化的風險更高出1.48～1.69倍，總死亡率也高出1.14倍；建議有眼瞼黃斑瘤的患者，一定要到醫院抽血驗血脂肪，進一步進行心血管方面的檢查。

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