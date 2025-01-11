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不改恐洗腎！台人「10大傷腎習慣」醫全列出：一週喝3次衰老速度快

▲▼手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲愛喝含糖手搖飲料也是傷腎行為之一。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

根據最新統計資料顯示，台灣慢性腎臟病人口數已突破200萬人。腎臟科醫師洪永祥指出，除了疾病因素如糖尿病、高血壓造成腎臟老化速度加快外，有一大部分原因與不自知的「傷腎壞習慣」有關。他也歸納出「台灣人10大傷腎日常」，苦勸越早改越好，否則恐提升未來步入洗腎的風險。

洪永祥醫師在健康晚點名節目上表示，人體的腎絲球在正常情況下約有200萬顆，而每死掉1顆就少1顆。他說明，腎功能發展至青春期時到達頂點，之後便開始走下坡，隨著現代人平均餘命延長，因此希望腎功能可以維持健康，直到生命最後一刻都還足夠使用，類似「省著點花」的概念。

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洪永祥接著說，人們超過60歲後，腎絲球過濾率應至少維持在60分是最基本的；年輕人通常在140、150分左右，隨著年齡增長每年會以1～2分持續下降，因現代人太長壽，因此要省著點用。提及腎功能為何會提早衰老？他解釋，在台灣200多萬名慢性腎衰竭的患者中，除了疾病因素外，有一大部分出自於生活習慣不對。

▲▼夏天,防中暑,多喝水,水。（圖／Unsplash）

▲每天攝取足夠水量，對於腎臟健康的維護也很重要。（示意圖／Unsplash）

洪永祥歸納出「台灣人10大傷腎日常」：

1.水喝太少

2.高油鹽糖飲食

3.抽菸與空污PM2.5

4.高壓與熬夜

5.止痛藥、抗生素與成藥濫用

6.飲料、零嘴、加工類食品

7.憋尿

8.久坐不動

9.錯誤進補與保健品

10.錯的飲食、飲水容器

腎臟。（圖／達志／示意圖）

▲台灣慢性腎臟病人口已突破200萬人，醫師苦勸有些習慣越早改越好。（示意圖／達志）

洪永祥坦言，台灣人外食時常用塑膠袋裝麵食、熱湯，這在歐盟國家很少見，但在台灣似乎稀鬆平常，看在他眼裡這是危險的傷腎習慣。另外，久坐不動對身體的傷害也是超乎想像，人在處於持續緊縮的狀態下，其實對於循環代謝是非常糟糕的。曾有研究發現，只要坐著超過6小時，每多1小時對身體的危害相當於抽2根菸。

若久坐又不運動更慘了！洪永祥說，另有研究顯示，這2個壞習慣加成影響下，可能與罹患糖尿病、高血壓及6種癌症相關，包括乳腺癌、前列腺癌、子宮內膜癌、結腸癌、直腸癌和卵巢癌，其死亡率也跟著增加。

此外，洪永祥也示警，含糖手搖飲對人體的危害超越罐裝飲料，其含有更多的糖分與果糖，一杯珍珠奶茶就有700多大卡、熱量相當高，一週若喝超過3次的手搖飲，經年累月下腎功能衰老的速度會變得非常快。

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