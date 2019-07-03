高溫引爆熱傷害！　專家推「2大補水關鍵」：喝這溫度最好

▲近年夏季高溫屢創新高，氣象局警告未來一週仍然高溫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者趙于婷／台北報導

近年夏季高溫屢創新高，天氣悶熱難耐，氣象局警告未來一週仍然高溫，要小心熱傷害風險。對此，國健署指出，尤其是戶外工作者，一定要採取熱危害預防措施，除了降低作業場所溫度及提供陰涼休息場所，還要補充水分，建議水溫以10-15℃為佳，也可添加少許食鹽飲用。

國健署社區健康組曾伯昌科長指出，台灣屬亞熱帶氣候除高溫，更常伴隨高濕度，在外活動需慎防熱傷害，如患有高血壓、心臟病、肝疾病、消化性潰瘍、內分泌失調、無汗症及腎疾病等，建議避免其從事高溫作業。

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▲戶外工作者要做好熱傷害預防措施，避免大量流汗造成脫水。（圖／記者趙于婷攝）

曾伯昌進一步指出，預防熱傷害三要訣「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，其中戶外工作者，如營建業、漁業、農業、運動員等，可能因工作屬性而需經常曝曬於豔陽下，需適時作好防護措施，避免大量流汗造成脫水。

另外，若出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。