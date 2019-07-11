男嬰發燒5天患「急性腎炎」　發炎指數飆13倍！醫憂：未來恐腎衰竭

▲亞大醫院兒童腎臟科主治醫師陳劍韜替患者做常規檢查。（示意圖／亞大醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名7個月大男嬰，日前因反覆發燒四、五天卻無改善，至醫院檢查發現尿中白血球過高，腎臟超音波檢查顯示，雙側腎盂腎炎及左腎前端實質發炎，經尿液培養確診為大腸桿菌泌尿道感染，引發急性「大葉性腎盂腎炎」，經給予抗生素治療後雖恢復健康，但因左邊部分腎功能已受損，未來恐有較高機率罹患慢性腎衰竭。

亞洲大學附屬醫院兒童腎臟科主治醫師陳劍韜表示，該名男嬰反覆發燒多日，但因沒有合併其他明顯症狀，故父母認為「過幾天應該就會好」，只是吃了藥卻仍不見效，決定轉來醫院檢查，經抽血檢查發現白血球指數竟高達3萬5千，血液發炎指數超過正常值13倍，且尿液常規檢查白血球指數也破千。

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安排腎臟超音波檢查發現雙側腎盂腎炎及左腎前端實質發炎，留取尿液培養後確診為大腸桿菌引起的左側「急性大葉性腎盂腎炎」及雙側「急性腎盂腎炎」，經靜脈注射抗生素治療7天後，才順利出院，但因為大葉性腎盂腎炎為較嚴重的泌尿道感染，出院後仍需持續使用有效的抗生素治療三週以上。

▲男嬰發燒5天患「急性腎炎」醫憂恐腎衰竭，圖為腎臟超音波。（圖／亞大醫院提供）

陳劍韜指出，泌尿道感染是嬰幼兒常見的細菌感染之一，主要是因腸道或糞便中的細菌，從會陰部經尿道跑到膀胱或腎臟，通常一歲以下的男寶寶較常有泌尿道先天性構造異常的問題，故發生泌尿道感染的機率較高；而一歲以上的女寶寶，因尿道較短，使得細菌容易進入膀胱，故泌尿道感染的機率會比男生高。

陳劍韜也強調，相較於年紀較大的孩子，一歲以下的孩子發生泌尿道感染的症狀並不明顯，因此當出現發燒症狀時，通常疾病已進展至急性腎盂腎炎(APN)，嚴重時可能惡化為急性大葉性腎盂腎炎(ALN)，若不及時處理，恐演變為腎膿瘍，容易導致腎臟結痂、萎縮，使未來罹患高血壓、蛋白尿的機率增高，而女性懷孕時則易併發妊娠毒血症，甚至需終身洗腎。

醫師提醒，家長若發現孩子反覆發燒超過三天，不論是否有明顯症狀，都應提高警覺，立刻赴醫檢查找出病因，才能及早正確診斷及治療，避免造成孩子永久性的健康傷害，平時也應注意孩子的排泄習慣，以及正確外生殖器的清潔方式，才能避免產生泌尿道感染。