嚼檳榔罹癌率多28倍！醫警告「3職業、5徵兆」是高風險

▲38歲男子口腔潰瘍2周無法癒合，確診罹患口腔癌。（圖／澄清醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

一位建築工人因口腔潰瘍長達兩星期無法癒合，就醫時竟已罹患口腔癌，並歷經長達五次手術及化學治療。澄清醫院中港院區口腔顎面外科吳伯璋主任表示，患者過去因嚼食檳榔長達15年，罹癌後口腔功能重建，必需由內到外，改善發音、口水滲漏、顏面外觀等，呼籲民眾即早戒食檳榔，並定期接受口腔黏膜檢查。

吳伯璋表示，一位38歲男性建築工人，18歲時就在工地工作，常有周遭朋友請吃檳榔、香菸，久而久之養成了習慣，即使牙齒痛仍照常嚼食檳榔及抽菸，因口腔黏膜潰瘍達兩星期無法癒合，後來在右側頰黏膜發現癌細胞，確診罹患了口腔癌，該病患因手術先戒除檳榔，但還是持續抽菸和飲酒導致術後潰瘍反覆發作，前後做了5次手術及化學治療後才完全戒除菸、酒、檳榔。

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吳主任說，手術中在該病患的口腔內植入人工皮重建，且手術後需要做艱辛又漫長張口復健，為了避免傷口收縮影響口腔功能，每天早上需將張口器帶在身邊，有空就練習，由少至多，慢慢增加板數，達到3.5至4公分寬張口度才符合標準，其他重建的項目還包括：恢復吞嚥功能，恢復清晰的發音，避免口水滲漏，以及可為人接受的顏面外觀。

▲口腔癌發生前三名職業，包 含建築工程業。（圖／澄清醫院提供）

口腔癌一直名列台灣十大癌症之一，嚼檳榔者誘發口腔癌機率比一般人高28倍、嚼檳榔加抽菸為89倍、嚼檳榔加菸、酒三管齊下者更高達123倍。一旦罹患口腔癌，對晚期的病患來說，手術後的復健和重建過程，是十分艱辛。

國健署統計調查發現，口腔癌發生人數前三名的職業分別是「漁撈業」、「建築工程業」及「汽車客運業」。澄清醫院癌症防治中心特別擇定建築工地，為建築工人進行口腔黏膜檢查，才篩檢了兩處工地的42位有吸菸嚼食檳榔的高風險工人，共篩檢出2位口腔癌陽性個案 陽性率為4.76%。

吳伯璋主任指出，他深入工地為勞工提供口腔檢查服務，最常聽到的聲音是「有那麼倒霉嗎？認識的人嚼了幾十年都沒事。」事實證明篩檢陽性率約5％，顯示工地嚼食檳榔的工人罹患口腔癌的盛行率不低，是屬於高危險群。同時也發現長期嚼食檳榔的人，其牙齒咬合面因過度咀嚼磨耗變得平平的，對冷熱刺激敏感，甚至已罹患牙周病。

口腔黏膜如果出現白斑、紅斑、口腔黏膜下纖維化、扁平苔蘚、疣狀增生等，有可能是癌前病變，需至醫院做進一步的確診，呼籲民眾養成健康生活習慣，不嚼檳榔、不吸菸、不喝酒。有嚼檳或吸菸者，應定期接受口腔黏膜檢查。