變胖又狂爆痘！手搖飲1天1杯...竟有「12種疾病」找上門

▲手搖飲糖份超高，一天一杯小心超過攝取量限制。（圖／記者謝承恩攝）

文／黃慧玫

炎熱盛夏，酷暑難擋，喝杯冰涼的含糖飲料，可能是件暢快透沁涼的美事，但根據董氏基金會調查發現，手搖杯含糖量驚人，每天1杯就超過「國民飲食指標手冊」建議每日飲食中添加糖的攝取量上限！

「糖」是引起肥胖、三高、心血管疾病等疾病的健康殺手，如何避開高糖危機，是維持健康的關鍵之一，而「減糖運動」是絕佳做法。因此，世界衛生組織建議，糖的攝取應降低至每日總熱量的5%以下，以預防許多疾病的發生。

請繼續往下閱讀...

而根據國民健康署公告之「國民飲食指標手冊」建議，每日飲食中，添加糖的攝取量不宜超過總熱量的10%。若每日攝取2000大卡，添加糖攝取應低於200大卡，以1公克糖熱量4大卡計算，每日添加糖攝取應低於50公克。

董氏基金會營養師尤宣文表示，許多研究指出，攝取過多糖時，易增加疾病罹患風險，如免疫力低下、血糖不穩定、蛀牙、皮膚老化、長青春痘、肥胖，甚至容易造成血壓升高、痛風、糖尿病、心血管疾病，長遠來看也會提高骨折及阿茲海默症等疾病罹患的風險，亦會造成情緒波動大、專注力及學習力下降。

▲手搖飲跟正餐熱量即使相同，營養價值更低，無法用來取代正常飲食。（示意圖／記者許力方攝）

而國人添加糖攝取最大的來源便是含糖飲料。以2013~2016年國健署的「國民營養健康狀況變遷調查」資料為例，93.9%的國中生、88.9%高中生及83.6% 19~44歲的成人每週至少喝1次含糖飲料，進一步調查這些族群後發現，每週平均喝含糖飲料的次數將近7次，對健康影響深遠。

尤宣文提醒，減少飲用含糖飲料是「減糖運動」極佳作法，也是避免攝取超過每日糖攝取上限最有效率的方式。手搖杯狂熱者若是真戒不了含糖飲料，建議可循序漸進的降低攝取頻率或糖添加份量、少加食材配料，或以較健康的無糖、低糖飲料取代，最重要的是每天喝足白開水，以避免從飲料中攝取多餘的糖量和熱量，造成身體的負擔。

此外，別以為在同樣熱量狀況下，正餐可用手搖杯飲料取代，這是相當捨本逐末的行為。尤宣文強調，因兩者即使熱量相當，但是手搖杯飲料其營養價值遠低於正常餐點的。改善食品或餐點的標示也是國際上「減糖」常用的政策，根據研究，食品或餐點的標示是具有高效益但易被忽略的策略之一。良好的食品標示除了能幫助了解食品中所含的各項成份外，也間接鼓勵廠商適時調整現有產品配方。

諮詢專家／董氏基金會營養師 尤宣文

更多完整內容請看KingNet國家網路醫藥《暢飲手搖杯前 必知的健康事》