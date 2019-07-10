精子濃度降29%！睡眠不足「5大自殺行為」曝　乳癌、腸癌全都來

▲長期睡眠不足，會導致罹癌風險，心臟病機率也會提升。（圖／翻攝Unsplash）

文／劉毅君

長期睡眠不足，等於慢性自殺！在門診中，經常發現經常失眠的患者，有些是藉助藥物，有些則是忍受好幾年才就診，此時身體都已出現狀況，需要花更多的時間調養。以下5點危害，失眠簡直就是慢性自殺。

▪ 有損男性雄風：研究發現，睡眠不足會導致精子濃度降低二十九％。熬夜工作的時候，經常要面對來自手機、電腦等電子產品的電磁輻射，這些輻射會對健康的精子產生影響。熬夜坐著的時間比較長，容易壓迫到下半身。當陰囊不通風透氣時，溫暖潮濕的環境適合細菌繁殖，也會阻礙精子的產生。

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▪ 心臟病、糖尿病風險升高：失眠是心臟的無形殺手，也是心臟病的主要症狀之一。每天都睡不好的人，比常人罹患心臟病的機率高很多。如果一個人長時間睡眠少於五小時，那麼高血壓很可能就會隨之而來。如果每晚的睡眠時間更少，則人體胰島素的分泌量也會相應減少，長期以往，糖尿病上身的機會也會逐漸增加。

▲失眠會導致免疫力下降、脾氣暴躁。（圖／記者李佳蓉攝）

▪ 增加罹癌風險：失眠會導致免疫力低下，而免疫力降低容易引起細胞病變，從而提高癌症的罹患機率。一項對1240名接受大腸鏡檢查的受試者，所進行的研究發現，每晚睡眠少於六小時的人，罹患腸道瘜肉（大腸癌前期）的風險增加50％。二○一二年的一項研究發現，缺乏睡眠，還會增加乳腺癌上身的風險。

▪ 增加早死風險：美國賓夕法尼亞州立大學醫學院研究證實，男性失眠症患者的死亡率，是睡眠健康男性的4.3倍；男性每晚睡眠少於六小時，會明顯導致死亡率升高。

▪ 增加重大交通事故風險：二○％的重大交通事故與司機睡眠不足有關。如果司機連續十七個小時沒有休息之後去開車，肇事風險「等同於酒駕」。

本文摘自《秒睡》／劉毅君（舒眠減壓專家、精神科副主任醫師）／幸福文化