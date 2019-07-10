(回家拍)

文／段方琪（Kiki）

最近登革熱鬧得沸沸揚揚，許多人來藥局詢問防蚊商品，其實防蚊商品有區分很多種等級，很多都標明「天然、無DEET敵避」，仔細看都是屬於精油成分，防蚊效果有限，像防蚊環、防蚊貼片、防蚊乳液，幾乎都是這種成分。

真正有效防蚊為含DEET敵避成份商品，它分為兩種類型，一種是用於環境的，是環保署核准的，不能用於皮膚，當你在看商品時，上面有註明「不可用於皮膚上」就是屬於此類；還有另外一種屬於藥用，需要藥證，可在藥妝店買到，而DEET敵避含量15％以下的防蚊藥用產品，也可以在一般商店販售。

因此，如果真的要去登革熱疫區時，建議必須要買含有DEET敵避成份的防蚊液，才是真正可以防蚊，至於DEET敵避防蚊時間根據濃度可持續2-8小時，如12%可以防蚊約4小時，以此類推，另外未滿6歲嬰兒不可以使用，使用時要避開眼、口及有傷口的皮膚；用於臉部，可先噴在手上擦拭，再塗抹到臉上；吃飯前，雙手若有擦DEET敵避防蚊液，一定要用肥皂清洗乾淨，避免手接觸到而誤食。

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另外有人會問我如果是孕婦或是6歲以下嬰兒怎麼辦？建議有一類防蚊液Picaridin派卡瑞丁，無色無味防蚊效果好，台灣2017上市，價格有些高，目前是「可用於人體皮膚的環境用藥」。

▲使用防蚊藥膏避免叮咬。（圖／記者謝承恩攝）

再來是有些小偏方，例如，小孩可抹紫雲膏於腿部、手，我試過蚊子比較不容叮咬，不過如果真的要去旅行，有怕有登革熱，建議大人買DEET迪避防蚊液，小孩買Picaridin派卡瑞丁防蚊產品，這樣才可以旅遊的安全又安心。

段方琪（Kiki）藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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