死亡率達97%！他胸痛「肋膜全積膿汁」醫：再拖5器官恐潰爛

▲男子胸悶赴醫檢查，發現感染「克雷伯氏肺炎桿菌」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者謝承恩／綜合報導

台中68歲許伯伯清洗魚缸時，因胸口緊貼著魚缸，突趕胸口劇烈疼痛，赴醫檢查後，發現竟是嚴重肺炎合併膿胸，旋即轉送加護病房治療，經細菌培養確診為「克雷伯氏肺炎桿菌」所致，所幸醫療團隊清除積膿後救回一命。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文表示，患者就診前只覺胸口疼痛，並無發燒、咳嗽等不適症狀，還以為只是清洗魚缸時，胸口壓迫玻璃邊緣引起，沒想到胸部X光呈現大片肺炎，經電腦斷層檢查發現，為肺炎引起肋膜嚴重積膿，當下立即轉入加護病房，並會診胸腔外科醫師手術治療。經細菌培養證實為「克雷伯氏肺炎桿菌」造成，由於膿瘍範圍日益擴大，若不積極處理，恐因呼吸困難甚至敗血症，引發致命危機。

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▲肺炎位置出現大量膿瘍，若不處理恐怕會引發敗血症。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

胸腔外科主治醫師呂庭聿表示，患者因肺外肋膜腔遭受克雷伯氏肺炎桿菌感染，產生發炎物質，除了經廣效性抗生素治療外，必須透過胸腔鏡手術進行清創與引流膿瘍，手術猶如剝葡萄般，在胸壁上打2至3個一公分的傷口，將增厚的肋膜組織剝除，使塌陷的肺部重新擴張，進而改善肺功能，患者術後症狀明顯改善，並於術後一周順利出院。

黃建文介紹，克雷伯氏肺炎桿菌屬於消化道的菌落，對健康的人不會造成太大影響，但根據本土大規模的醫學研究顯示，克雷伯氏肺炎桿菌好發於糖尿病患者、酗酒的民眾，兩者皆會因人體免疫功能低下時，找到可乘之機；不過這名患者並無糖尿病史，亦無酗酒問題，推測應為口腔清潔不佳，而遭受感染。

▲醫師呂庭聿提醒，糖尿病及酗酒患者容易感染克雷伯氏肺炎桿菌。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

黃建文指出，克雷伯氏肺炎桿菌引起的原發性肺炎，臨床症狀多為發燒，多數患者病程快速且伴隨高死亡率，據統計，克雷白氏桿菌肺炎占全部肺炎8%，居第三名，但其死率高達51%到97%，且容易透過血液危害肺、肝、眼球、腎、骨頭等器官，導致多處器官膿瘍，必須及早接受治療，才有治癒可能。

黃建文提醒，患有糖尿病的民眾，平時應妥善控制血糖，長年每天飲酒者也應改掉酗酒習慣，才能提升免疫力，降低感染克雷伯氏肺炎桿菌的風險。