女友太嗨「徒手折斷鳥」！男下體爆血求救：想到那一幕就軟掉

▲男子行房時，被女友大力折陰莖，埋下日後陽痿的陰影。（圖／記者黃克翔攝）

網蒐小組／綜合報導

男女閨房情趣太過火，小心留下一輩子的陰影！泌尿科醫師張美玉表示，有位年輕患者求診時，主述自己龜頭起紅疹，是不是女友「太愛玩」導致？醫師更進一步詢問「女友是怎麼玩？」，「如果是搖來搖去、捏來捏去，應在調情範圍」，她曾遇過2名慘痛案例，因為玩鳥太用力，而造成生理傷害與永久陰影，提醒民眾千萬別嗨過頭。

張美玉在臉書分享，第一個例子，是位有勃起功能障礙、年約40出頭的男性，他表示自己自慰時，小老弟都能乖乖立正站好，但只要和女朋友行房，在進去的緊要關頭就會「軟掉」！追問下，才知道男子的某任女友，曾經在他勃起狀態時，用力從陰莖中間使力一折，只見「波」一聲，尿道大量出血，讓他嚇的趕緊直奔醫院。

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「醫師說，還好只有傷到尿道，沒傷到陰莖海綿體，以後要注意會不會尿道狹窄，但性功能沒影響到。」但自從那天後，自己只要上床前都會想道陰莖折斷的那一幕，陰影一直沒辦法消除，也跟當時女友吵架分手，但接下來的一年半內，只要提槍上陣，都會在緊要關頭陽痿，讓他困擾至今。

▲男子被女友霸王硬上弓，不料小老弟缺乏潤滑，造成撕裂傷而血流不止。（圖／記者李佳蓉攝）

第二個案例，是一對年輕的男女朋友。張美玉表示，有天男友急得要出門談一筆生意 ，但女朋友突然「性致」來潮，想跟男朋友來一下，但男朋友真的是急著出門，女朋友應是不肯，把他壓在床上硬上弓，因為沒有足夠的前戲、陰道乾澀。女朋友硬是坐上去，突然間男生大叫一聲「好痛」，拔出來一看從前端流血不止...。

「他罵著三字經，手摀住下體，衝進我診間高喊，有人強暴我！」張美玉回憶起當下，她趕緊請對方進診間仔細診查，發現男子「陰莖繫帶撕裂傷」，傷口流血不止。她立刻採壓迫止血，10分鐘後果然血不流，她吩咐病人照顧好傷口，等好了再和女友行房就行了，殊不知病人聽了氣得大喊「從現在起她就是我前女友了。」

這2個慘烈的「玩鳥案例」，都讓男病患身心受創，甚至憤而提分手！張美玉提醒，性行為其實是嚴肅又愉悅的事，適當的挑逗是情趣，不適當的挑逗就會變成惡作劇。民眾千萬別「性致」一來嗨過頭。