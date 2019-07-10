能力好「升遷卻卡關」？專家點出7關健：別再為人情做雜事

▲工作能力不差，卻總是只能做雜事，無法順利升遷？（圖／Pixabay）

文／游舒帆Gipi

我有個多年的好友，我姑且稱呼他為Jack，我們曾經短暫共事過，我知道他的能力與工作態度，以一位員工來說，我認為他勝任有餘，但他的職業發展一直沒有很好，當那些跟他同時期進公司的人都已經升遷到管理崗位時，他卻還在基層做著早已熟練到不行的工作。兩年前他找上我，希望我給他一些建議與回饋，他想知道為什麼自己這麼賣力工作，卻始終升不上去。我在深入了解他的工作狀況後，我們有了以下對話。

Jack：「Gipi，我是工作能力不好還是機運不好？」

請繼續往下閱讀...

Gipi：「我覺得是工作方法不對，在錯誤的地方施力。」

Jack：「什麼意思？我老闆一直說我很盡責，做事到位，也沒有說我做的很好，很少質疑我的工作成果。」

Gipi：「這就是問題所在，老闆肯定你的工作成果，但升遷卻輪不到你，這是為什麼？或許是因為你在這個位置上，對他來說最好。」

Jack：「……這話又怎麼說？」

Gipi：「很多主管是不為部屬做職業規劃的，而是把一個信得過的人放在自己身邊，幫忙處理那些不放

心交給別人的事情。剛剛我看了你的行事曆就可以看到，有5 成以上的工作都在處理老闆交辦給你的事情，而那些事說實在的並不具備太強的專業性，也很難讓你學到東西。」





▲為老闆賣力工作，是否有從中學習到東西，是否有重要的價值。（圖／免費圖庫pakutaso）

Jack：「做老闆交代的事又有什麼錯？」

Gipi：「或許就是這樣的想法，導致了你現在的局面。你都做老闆交代的事，但升遷輪不到你，因此產生了嚴重的迷惘。」

Jack：「那到底該怎麼做才對？」

Gipi：「其實你做的很多事我聽起來都是『對你老闆有價值，但對你沒有價值』。比如幫你老闆準備週會報告的資料，幫他列席某個會議，這兩件事情，你覺得對自己有什麼實質價值嗎？」

Jack：「對我自己？嗯，說不上來，會是獲取老闆信任嗎？」

Gipi：「這不算，因為他不信任你就不會讓你幫他做這些，所謂的價值可以從三個層面來思考，第一，你是否有學到東西；第二，是否對你的工作成果有幫助；第三，是否與你的個人目標一致。上述兩件事我覺得是三無，沒學到、沒幫助、不一致。」

Jack：「我有點懂了，但他是我老闆，我又該怎麼做才好？」

Gipi：「最嚴重的問題就是你手上沒有其他更重要的事，因此你對老闆交辦的各項雜事都得照單全收，你應該先去爭取那些你想做，而且對公司、對部門也有價值的事，當你手上滿是這類工作時，老闆也不好意思安排你做太多雜事，而你也能投入在那些真正有價值且能成長的事情上。」





▲上班族充滿未來的焦慮，建議先盤點自己手上的工作，是否跟個人目標一致。（圖／123RF）

像Jack 這樣的職場工作者，其實非常多，他們認真投入工作，克盡職守，但許多的機會總輪不到他們，工作缺乏目標感，生活中充滿了焦慮，最後我給了他7個建議：

1.盤點一下手上的工作，針對每項工作都問自己這三個問題：

→ 你是否有學到東西？

→ 是否對你的工作成果有幫助？

→ 是否與你的個人目標一致？

2. 設定個人目標，從人際、生活紀律、生理、心理、財務、能力、工作成就、興趣等八個面向整理出最重要的目標。

3. 將個人目標與目前手邊的工作結合，如果個人目標與工作目標是脫鉤的，意味著你在兩者間必須做取捨，若你能巧妙的將兩者結合，做一件事得兩個結果，自然會省力。

4. 排妥每週的週行程，工作期間仍以完成工作任務為主，因此週一到週五0900 至1800 這段時間以工作為重，其他時間盡可能安排與個人目標有關的事項。

5.有意識地去梳理週行程，堅持每件事都要有價值，而非為做而做，並確保自己總是在做最有價值的那些事，對於那些沒有價值的事，想辦法排除或移轉。

▲上斑時間認真工作，下班時間盡可能安排跟職涯規畫有關的學習。（圖／翻攝自pakutaso）

6. 拒絕無價值的工作，如果一件事經過判斷價值並不高，你應該拒絕，若你因為人情的關係不好意思拒絕，那比例也不宜太高，如果你的工作時間都拿來還人情，那誰來還你人情呢？不好意思拒絕將會是你最大的問題。

如果要把日常工作當成專案管，那就非得學著做好變更管理這件事，當你的週行程排好後，你要盡可能的確保行程按著計畫執行，不能隨便讓他人插單，除非插進來的這件事價值更高，否則不該隨意更動原先的計畫。

而說服老闆不可隨意插單的關鍵便是你手上有另一件更重要的事正在執行，所以當週行程中放的都是相對重要，有價值的工作時，要插單便不是那麼容易的事。

7. 每週五下班前復盤一下這週的執行狀況，並確認好下週的行程，一週一個迭代，有計畫地去展開每一週的工作，每季一個大目標，每週一個小目標，確保自己在正確的軌道上前行。

過大的目標不易堅持，投入太多時間都沒法看到成效時，一來容易放棄，二來無法修正方向。敏捷方法中的短週期交付，持續迭代讓我們頻繁的接收回饋，真正掌握自己的現況。接受不確定性不代表對它置之不理，而是在相對可控的時間區間內，盡可能將不確定性消除，並透過價值高低來處理那些突如其來的變更。這不僅僅是敏捷，而是一種符合當代的高績效工作方法。

本文摘自《商業思維 BUSINESS THINKING》／游舒帆Gipi（商業思維教練暨傳教士）／時報出版