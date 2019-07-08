甲狀腺結10%是癌！切3cm病灶...憂「傷喉神經」成唐老鴨

▲平均每4人就有1人患有甲狀腺結節。（圖／記者趙于婷攝）

生活中心／綜合報導

一名60歲吳女士，因發現左側頸部腫塊，懷疑是甲狀腺病灶而前來求診，經超音波檢查發現左側甲狀腺3公分結節，右側甲狀腺有鈣化情形，且懷疑有惡性腫瘤存在。經微創手術切除甲狀腺，術中搭配「神經監測器」，避免返喉神經損傷。

台南市立醫院醫師周易韋表示，傳統甲狀腺手術會從脖子上動刀，外觀會留下的疤痕，影響外在美觀，然而，經口內視鏡甲狀腺微創手術，既不留疤痕也減少疼痛。

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甲狀腺疾病的治療方面，內科有相對應的藥物處理，外科除了傳統開脖子手術之外，現有「經口內視鏡甲狀腺微創手術」，結合腹腔鏡手術的原理，從嘴巴內開小傷口移除甲狀腺病灶，只需要每天用漱口水清潔兩次，保持傷口乾淨，傷口縫合線會被身體組織自行吸收。術後疼痛感低2天即可出院，也不會有傳統開脖子手術留下巨大疤痕的問題，只需後續持續追蹤與服用甲狀腺激素。

▲病患擔心執行甲狀腺結節手術後聲陰會沙啞。（圖／台南市立醫院）

周易韋表示，甲狀腺手術中可能產生返喉神經的損傷，返喉神經是掌管說話的神經，若受損則聲音會沙啞，有可能會出現「唐老鴨」音。而將「經口內視鏡甲狀腺微創手術」與「術中神經監測器」相結合，可大幅降低「返喉神經」的損傷機率，讓聲音沙啞機率降到1%左右。

甲狀腺疾病包含良性甲狀腺腫大、甲狀腺機能亢進，甚至是甲狀腺癌，可藉由抽血檢查、頸部電腦斷層掃瞄，以及細針抽吸細胞學…等檢查來進一步了解疾病的種類。甲狀腺結節在國內相當普遍，平均每4人就有1人患有結節，其中約5~10%屬惡性（甲狀腺癌），但仍不能大意，甲狀腺癌於2015年首次擠進10大癌症排行榜。周易韋醫師表示，甲狀腺疾病好發於女性，初期無症狀，可經由超音波發現早期甲狀腺癌，建議民眾定期檢查，留意自身健康。