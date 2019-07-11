想靠刮痧緩解中暑！醫提「刮後禁忌」：這時間內別洗澡

▲刮痧可以緩解夏天中暑不適。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

近期連日高溫，不少人都出現中暑現象，出現頭暈目眩、肩頸僵硬、容易疲倦、四肢痠軟、嘔吐、腹瀉、腹脹、頭脹痛、體溫升高等。中醫師周宗翰指出，一般來說中暑都可以透過刮痧、拔罐緩解，但刮痧時要特別注意，避免在電扇處或有對流風處刮痧，刮痧後30分鐘內不能洗澡。

周宗翰說，中暑通常發生在需要長期暴露在陽光下的族群，例如常在外面跑的業務人員、從事農業或是在不通風、潮濕地方的農夫及餐飲業者，而中暑除了跟溫度有關之外，還跟體質、日曬時間長短、勞動強度、濕度及風速有關。

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在中醫的觀點中，拔罐後的皮膚顏色也代表身體不同狀態或可能有疾病存在，紫黑色代表供血不足、有積寒氣；顏色鮮紅而顏，伴隨局部發熱代表陽症、熱症，表示身體可能有發炎現象，顏色偏暗紅則代表血液雜質高、血脂高和供血不足。

▲刮痧後30分鐘內不要洗澡。（圖／免費圖庫）

周宗翰提醒，「躲太陽、補水分、勤防曬、要通風」是預防中暑的好方法，不管中暑或熱衰竭最主要引起的原因就是水分流失，就算是長時間待在冷氣房，也會流失水分。一般正常低活動量的人，一日水分攝取至少須達到2,000c.c.，如果跑外務會大量流汗的工作，建議要喝到2,500c.c.到3,000c.c.。若要透過刮痧、拔罐緩解中暑不適，則要注意以下四點。

1.治療刮痧時應避風，不可在電扇處或有對流風處刮痧，因刮痧時皮膚汗孔開泄，如遇風寒，邪氣可通過開泄的毛孔直接入侵，不但影響療效，還會因感受風寒引發新的疾病。

2.刮痧後最好飲用一杯溫開水，以淡鹽水為佳，30分鐘內忌洗澡。

3.刮痧後1～2天內，刮拭部位出現疼痛、癢、蟲行感、冒冷/熱氣或皮膚表面出現風疹樣變化等，都是正常現象。

4.空腹、過度疲勞、低血糖、過度虛弱和神經緊張患者忌刮，低血壓、特別怕痛的患者輕刮。