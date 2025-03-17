擬「漲掛號費」因應個別總額　台大：是最後手段

▲台大醫院外觀。（資料照／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

健保署今年全面實施「個別醫院總額」，台北區將於4月正式上路，但傳出台大醫院可能要調漲掛號費因應衝擊。對此，台大醫院表示，現在很多方案還在研擬中，調漲掛號費是最後手段，不會馬上就實施。

全民健保採取總額支付制度，於今年底推算明年醫療需求成長來規劃明年健保總額，並使用浮動點值來調整，如果實際醫療服務量超過原本預期，點值就會被稀釋降低，進而影響醫院、醫師收入「打折」，長期下來引發醫界不滿。而「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」除台北區第二季實施，其他分區已經在第一季開始運行，台北區將在第二季4月上路。

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針對台北區個別總額上路，各醫學中心也已研擬因應政策。台大醫院表示，針對個別醫院總額衝擊，還在討論相關政策，例如加強優化外轉部分，但調漲掛號費是最後手段，只是眾多方式裡面一種，不會馬上就實施。

衛福部長邱泰源今日上午也向醫院喊話，他指出，醫院個別總額實施後，加上區域合作就可以形成很好的分級醫療體系，且醫院個別總額是深思熟慮的政策，希望全國醫院共同響應，可以讓醫院財源用在刀口上，如果可以管理好，醫院的盈餘反而會增加，不會有增加掛號費的問題。