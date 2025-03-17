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原本聲如洪鐘...男子聲帶長繭影響工作　語言治療幫助回復好聲音

▲語言治療師陳憶雯進行語言治療情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲語言治療師陳憶雯進行語言治療情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

30歲張姓男子因工作關係需要經常說話、原本聲音也相當宏亮，但近期發現有喉嚨疼痛、聲音沙啞及說話費力等狀況，影響工作品質，到衛福部南投醫院耳鼻喉科求診；醫師檢查發現張男雙側聲帶結節(俗稱聲帶長繭)，轉介至復健科、安排約一個月的語言治療後，嗓音明顯改善。

南投醫院語言治療師陳憶雯指出，聲帶結節常見於需要頻繁用聲者，可能會出現聲音嘶啞、說話吃力等症狀，建議先接受專業耳鼻喉科醫師的檢查，確定聲帶結節的大小和嚴重度，接著可和語言治療師合作，學習正確的發聲技巧，避免聲帶過度摩擦：常用方法包括頭頸部放鬆運動、嗓音功能運動、共鳴練習，若結節影響嚴重，需考慮顯微手術，術後再搭配屬安全有效、非侵入性的語言治療復健，預防復發。

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陳憶雯表示，正確的嗓音保健與專業治療，是改善聲帶結節的關鍵，並提出三點建議：1. 調整環境與習慣：(1)減少聲帶負擔：使用擴音設備減少長時間大聲說話的需求；(2)設定休息時間：減少說話的時長，讓聲帶有充分休息；(3)降低背景噪音：在安靜的環境說話，避免因提高音量而對聲帶造成額外壓力。

2.日常生活調整：(1)保持聲帶濕潤：每天飲用足夠的水並減少會造成聲帶脫水的飲品，如:咖啡、酒精；(2)避免吸菸：吸煙會加重聲帶炎症和乾燥，應完全戒除；(3)飲食管理：避免辛辣、油炸和甜食，減少胃酸逆流對聲帶的刺激。3.嗓音保健練習：(1)放鬆訓練：定期進行頭頸部放鬆運動和腹式呼吸練習；(2)正確發聲：說話時保持自然的音量和音調，避免過度用力。(3)漸進性訓練：逐步增加說話時間，避免一次性過度用聲。

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關鍵字： 聲帶長繭 語言治療

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