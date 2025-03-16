喝水就能瘦！營養師揭減重機轉　注意3訣竅「無糖茶≠白開水」

▲喝水就能瘦？ 營養師揭經濟實惠的喝水減重法則。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

民眾越來越關注減重、體態管理，不僅是為了美觀，也是希望能保持身體健康，但是減重方式要如何執行卻是一大問題。營養師指出，其實最簡單、經濟實惠的方式就是「喝水減重」，定期補充水分有效降低熱量攝取，並幫助腸胃蠕動，反之身體缺水也會讓減重效果受到影響，另也提醒，無糖茶無法等同白開水，還是要以水為日常主要飲品。

台南市立醫院營養師張秀如說明，水分在人體內扮演重要的角色，充足的水分能優化細胞功能、提升基礎代謝率、促進脂肪分解，進而有助於體重控制。

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此外，許多人常將口渴誤以為飢餓，導致不必要的飲食攝取，因此定期補充水分能有效降低熱量攝取，並幫助腸胃蠕動，減少腹脹問題。

張秀如也提到，當身體處於缺水狀態時，脂肪代謝效率會降低，即使控制飲食，減重效果仍可能受影響。適量且規律地喝水，有助於打造健康體態。

張秀如分享喝水減重執行訣竅，首要是每日飲水量，建議可依體重（公斤）× 30 毫升計算，例如，一名 60 公斤的成人，建議每日攝取約1800 毫升的水。

其次要以水替代含糖飲料，不僅能減少多餘熱量攝取，還能穩定血糖。若想提升飲水的風味，可加入檸檬片、薄荷葉或天然水果片，補充維生素與抗氧化劑。

最後，有些人會想用無糖茶代替開水，張秀如表示，無糖茶雖然能補充水分，但因含有咖啡因與茶鹼，可能具有輕微的利尿作用，尤其是大量飲用時，可能會影響體內水分平衡。因此，仍以白開水作為日常主要飲品，並適量搭配無糖茶，以確保身體獲得足夠水分並維持良好的代謝狀態。

張秀如也提醒，雖然喝水是一種安全簡單的減重策略，但過量飲水可能導致電解質失衡，甚至引發水中毒，因此仍須依個人需求適量飲用。至於在劇烈運動後，應適當補充電解質，避免因大量流汗導致鈉離子流失，建議選擇礦泉水或運動飲料來補充體內水分與電解質。